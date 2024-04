Mit mehr als zwei Promille in den Graben gefahren

Ein 37-jähriger Autofahrer will zwischen Wertingen und Frauenstetten abbiegen, als er von der Fahrbahn abkommt. Später verrät ihn ein Atemalkoholtest.

Mit mehr als zwei Promille in einen Graben gefahren ist ein 37-jähriger Mann am Wochenende. Darüber informiert die Polizei. Der Autofahrer war in seinem Toyota zwischen Wertingen und Frauenstetten unterwegs. Als er in einen Feldweg abbiegen wollte, passierte ihm das Unglück.

Autofahrer zwischen Wertingen und Frauenstettten unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von mehr als zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)