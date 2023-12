Buttenwiesen

06:30 Uhr

Referenten geben Einblicke in ihre Arbeit: So lebt Buttenwiesen

Für die Kleinsten bis zu den Senioren gibt es Angebote und Möglichkeiten in der Gemeinde Buttenwiesen, beziehungsweise Ideen, wie Neues entstehen kann. Die Referenten des Gemeinderats gewährten Einblicke in die einzelnen Bereiche.

Plus Referenten gewähren im Gemeinderat Buttenwiesen Einblicke in Kultur, Sport, Kindergärten und Feuerwehren. Für die Jugend entsteht etwas ganz Neues.

Von Birgit Alexandra Hassan

Einen Blick auf ihr Tun und ihr Wirken gewährten die Referenten des Gemeinderats Buttenwiesen. Was hat Corona mit den Sportvereinen gemacht? Wie sieht es bei der Feuerwehr und mit den Kindergartenplätzen aus? Wie geht es kulturell und für die Jugend weiter?

Zahlreiche Vereine in der Gemeinde sind dem Sport zuzurechnen. Helmut Kehl weist darauf hin, dass diese die Kommune in vielfacher Weise unterstützen. Der Sportreferent erzählt von einem Treffen mit Vertretern der Sportvereine. Dabei verschaffte er sich einen Überblick, wo die Vereine nach drei Jahren Corona-Einschränkungen stehen. Neben der "gewohnten Kritik" erfuhr Kehl einiges Positive. So konnten die Schützenvereine als Einzelsportart in der Zeit teils neue Mitglieder gewinnen.

