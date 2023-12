So lebt Buttenwiesen – von Klein bis Groß

Referenten gewähren im Gemeinderat Buttenwiesen Einblicke in Kultur, Sport, Kindergärten und Feuerwehren. Für die Jugend entsteht etwas ganz Neues.

Einen Blick auf ihr Tun und ihr Wirken gewährten die Referenten des Gemeinderats Buttenwiesen. Was hat Corona mit den Sportvereinen gemacht? Wie sieht es bei der Feuerwehr und mit den Kindergartenplätzen aus? Wie geht es kulturell und für die Jugend weiter?

Zahlreiche Vereine in der Gemeinde sind dem Sport zuzurechnen. Helmut Kehl weist darauf hin, dass diese die Kommune in vielfacher Weise unterstützen. Der Sportreferent erzählt von einem Treffen mit Vertretern der Sportvereine. Dabei verschaffte er sich einen Überblick, wo die Vereine nach drei Jahren Corona-Einschränkungen stehen. Neben der "gewohnten Kritik" erfuhr Kehl einiges Positive. So konnten die Schützenvereine als Einzelsportart in der Zeit teils neue Mitglieder gewinnen.

Die Wasserwacht Lauterbach hat in den vergangenen Jahren engagiert das Mehrzweck- und Funktionsgebäude des Freibads (im Hintergrund) umgebaut. Auch andere Sportvereine kamen gut über die Corona-Zeiten. Foto: Brigitte Bunk (Archivbild)

Die Wasserwacht baute laut Kehl "megaaktiv" das Mehrzweck- und Freibadgebäude um. Tennis im Freien lief und die Fußball-Vereine arbeiteten gut zusammen, was sich angenehm auf die Einteilung der Hallenpläne für den Winter auswirke – zumal die Badminton-Aktiven leider aufgehört hätten. Kehl freut sich, dass es nächstes Jahr wieder eine Sportlerehrung in der Gemeinde geben wird. Von den angesprochenen Mängeln habe man das meiste bereits beheben können.

Ereignisreiches Jahr für die Feuerwehren in der Gemeinde Buttenwiesen

Von einem "guten, ereignisreichen Jahr" spricht Gerhard Kaltner als Feuerwehr-Referent. Anhand vieler auf die große Leinwand des Kaisersaals projizierter Bilder lenkt er den Fokus auf die wesentlichen Bereiche der Feuerwehren. Ehrungen, Inspektionen, Besuch bei der Partnerfeuerwehr und bei Feuerwehrfesten – die leuchtenden Feuerwehranzüge auf den Fotos spiegeln den engagierten Einsatz wider. Wortelstetten und Frauenstetten wechselten ihre Kommandanten. Kaltner berichtet über die engagierte Jugendfeuerwehrler, das Glück, mit Daniel Riegel einen versierten neuen Kreisbrandmeister bekommen zu haben, sowie über die Ausbildung von Neueinsteigern. Im kommenden Jahr feiern drei Feuerwehren ihr 150-jähriges Bestehen: Frauenstetten, Pfaffenhofen und Unterthürheim.

Kreisbrandmeister Daniel Riegl und mit ihm die Feuerwehren in der Gemeinde Buttenwiesen haben ein ereignisreiches Jahr hinter sich und blicken auf drei große Feste im kommenden Jahr. Foto: Birgit Hassan

Kindergartenreferentin Maria Hagl könnte über "viele nette Ereignisse in den Kindergärten" berichten. Sie beschränkt sich allerdings auf die Fakten, die für den Gemeinderat relevant sind. So besuchen derzeit 256 Mädchen und Buben die fünf Kindergärten des Gemeindegebiets sowie sieben davon eine auswärtige Einrichtung. Dazu kommen 51 in den Kinderkrippen, zwölf in Buttenwiesen und 39 in Lauterbach. Im Moment halten sich Plätze und Anfragen laut Hagl nahezu die Waage. "Im Hinblick auf die neuen Baugebieten müssen wir allerdings dringend handeln", mahnt sie, "sowohl bei Kindergarten- als auch bei Krippenplätzen."

Buttenwiesens Jugend tauscht sich bei zwei Jungbürgerversammlungen aus

Von wegen, in Buttenwiesen passiert für die Jugend nichts! Dem widerspricht Daniel Uhl zu Beginn seiner Ausführungen als Jugendreferent. Im März initiierte er die erste Jungbürgerversammlung in der Gemeinde, die sehr gut angenommen worden sei. Hier konnten die jungen Menschen mit ihren vielfältigen Anliegen kommen. Bei einem weiteren Treffen ging es um die Kultur und Geschichte der Gemeinde, was mit dem "krönenden Highlight" eines gemeinsamen Volkstanzes endete. "Das Format ist sehr erfolgreich", fasst Uhl zusammen, "ein kurzer enger Austausch mit Jugendlichen." Entwickelt hat sich daraus ein Austausch über Ausbildungsplätze und interessante Jobs in den Firmen der Gemeinde – von Praktika bis dualen Studiengängen. "Vielen jungen Menschen fehlte das Wissen darüber", erkannte der Jugendreferent. So gebe es künftig einen expliziten Ausbildungsspiegel, der kostenfrei an alle Interessierten verteilt wird.

"Es ist ein Unterschied, ob man nur daher redet und kritisiert oder sich selbst einbringt", sagt Bürgermeister Hans Kaltner, der befürchtet hatte, dass die Jungendversammlungen zu einem Weihnachtswunschkonzert werden würden. Ganz im Gegenteil freut er sich sehr, wie sehr sich die Jugendlichen selbst einbrachten und einbringen.

2025 wird es wieder eine Buttenwiesener Kulturwoche geben

Eingebracht haben sich in diesem Jahr auch wieder auf vielfältige Weise die Kulturschaffenden in der Gemeinde Buttenwiesen. Bereits im Januar hatte Johannes Baur als Kulturreferent ein Treffen einberufen, um abzuklären, wie man sich gegenseitig bereichern kann. Ganz bewusst hätten sie sich dabei gegen die Teilnahme an den Dillinger Kulturtagen entschieden, da alle schon so viel machten. "Dafür haben wir wieder eine Buttenwiesener Kulturwoche im Herbst 2025 geplant", teilt Baur im Gemeinderat mit. Anschließend wirft er einen Blick auf die kulturellen Veranstaltungen im ablaufenden Jahr – vom Literaturfestival über die Kulturpreisverleihung an den Lauterbacher Dreigesang bis hin zu Film- und Musikabenden mit den Kinofreunden und dem Hurga-Club. Und er lädt bereits zu neuen Events 2025 ein.

Walter Schwenk als Seniorenbeauftragter, der an dem Abend abwesend ist, hatte schriftlich die Erkenntnisse aus der Teilnahme an zwei Tagungen zukommen lassen. Dabei geht es unter anderem um die Idee eines Seniorenbeirats, der sich öffentlich für die Interessen älterer Menschen einsetzt. Mit dem Blick auf deren Lebens- und Wohnbedingungen, Freizeit und die Möglichkeit aktiver Lebensgestaltung.