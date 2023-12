Buttenwiesen

Wann fließen Verkehr und Wasser wieder einwandfrei durch Buttenwiesen?

Plus Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner blickt 2023 auf gravierende Projekte, die ihren Abschluss teils 2024 finden. Ein Einblick in Verzögerungen und Erfolge.

Von Birgit Alexandra Hassan

Die Liste ist lang, birgt wesentliche Gewinne für die Bürger und gleichzeitig hohe Kosten. Vielfach sind es Millionenbeträge, die über den Schreibtisch des Buttenwiesener Bürgermeisters Hans Kaltner fließen. Das Jahr 2023 hatte es in sich. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt konfrontierte ihn und die Gemeinde mit Überraschungen. So zeigt er sich bei seinem Jahresrück- und Ausblick im Gemeinderat dankbar für alles, was hinter ihm liegt und was am Laufen ist. „Die finanziellen Spielräume werden kleiner werden“, ist sich der 66-jährige Rathauschef sicher mit Blick auf die Landes- und Bundespolitik.

So geht es mit der Sanierung der Buttenwiesener Ortsdurchfahrt weiter

„Wenn alles gut geht, werden wir heuer mit dem Kanal fertig.“ Bürgermeister Kaltner erinnert bei seinem Jahresrückblick vor seinem Gemeinderat an die Hürden, die sich im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen und deren Sanierung aufgetan haben. „Überraschungen“, die ebenfalls saniert werden mussten. Nachdem Kanal und Wasser fertig sind, könne ab Februar mit dem Straßenbau begonnen werden. Kaltner rechnet mit einer Fertigstellung im Juli 2024 und dem Übergang in Bauabschnitt III. Dessen Fertigstellung ist für Ende 2025 vorgesehen, der Bürgermeister schätzt aufgrund seiner Erfahrungen eher Mitte 2026. „Die 1,8 Kilometer Ortsdurchfahrt sind eine der schwierigsten Maßnahmen – auch für mich persönlich“, gesteht er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

