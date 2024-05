Zwei Autofahrer erleiden bei Buttenwiesen Verletzungen

Ein 51-Jähriger missachtet laut Polizeibericht bei Buttenwiesen die Vorfahrt einer 35-Jährigen. Es kommt zum Unfall.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Dienstagmorgen bei Buttenwiesen gekommen. Ein 51-jähriger Autofahrer war auf der Ortsverbindungsstraße von Neuweiler nach Buttenwiesen unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Wagen auf der Ortsverbindungsstraße von Wortelstetten nach Lauterbach.

Der Sachschaden liegt laut der Dillinger Polizei bei etwa 10.000 Euro

An der Kreuzung der beiden Straßen hätte der 51-Jährige der 35-Jährigen nach Angaben der Polizei Vorfahrt gewähren müssen. Der Mann übersah laut Polizeibericht jedoch die Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die beiden Beteiligten gaben jeweils an, leicht verletzt zu sein und sich selbstständig um die weitere ärztliche Versorgung zu kümmern. (AZ)