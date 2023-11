Zwei Kandidaten, eine Frage: Wer wird Höchstädts Bürgermeister?

Amtsinhaber Gerrit Maneth wird von seinem Stellvertreter Stephan Karg herausgefordert. Wer macht das Rennen? Entscheidungshilfe bietet unsere Podiumsdiskussion am 21. November.

Die Fahne der Stadt Höchstädt hängt bereits auf der schönen Bühne in der KIM-Sporthalle in Höchstädt. Stühle werden gezählt, technische Fragen geklärt und letzte Absprachen getroffen. Denn in einer Woche heißt es: Bühne frei. Am Dienstag, 21. November, findet die Podiumsdiskussion unserer Zeitung mit den beiden Bürgermeister-Kandidaten Gerrit Maneth und Stephan Karg statt.

Der Amtsinhaber tritt gegen seinen Stellvertreter an. Eine spannende und in Höchstädt bisher einmalige Situation. Und viel Zeit, um für Stimmen zu werben, haben die beiden Anwärter nicht. Am Sonntag, 3. Dezember, ist Wahltag in Höchstädt. Dann die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und ihren Stadtteilen, wer die nächsten Jahre das Sagen in ihrer Heimatstadt hat. Weiterhin Gerrit Maneth oder rückt Stephan Karg an die erste Position? Spannend wird es allemal.

Amtsinhaber Gerrit Maneth, Freie Wähler, will weitere sechs Jahre Bürgermeister in Höchstädt sein. Foto: Maneth

Damit Sie, liebe Höchstädterinnen und Höchstädter, die beiden Kandidaten noch besser kennenlernen können, organisiert unsere Zeitung eine Podiumsdiskussion. Diese findet am Dienstag, 21. November, in der KIM-Sporthalle der SSV Höchstädt statt. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Das Team um SSV-Vorsitzenden Jakob Kehrle, der städtische Bauhof sowie Eventmanager Fabian Weiß unterstützen die Veranstaltung, es gibt auch Getränke.

Rechtzeitig am 21. November in die KIM-Sporthalle kommen

Wer live vor Ort dabei sein will, muss aber rechtzeitig kommen. Es werden keine Reservierungen vorgenommen, es gibt eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen. Aber keine Sorge: Die Diskussion wird live bei uns im Internet übertragen. Das Video finden Sie am 21. November auf unserer lokalen Startseite sowie direkt in diesem Artikel, den Sie sich gleich jetzt dafür abspeichern können. Er lautet: azol.de/podiumsdiskussion-hoechstaedt. Moderiert wird die Veranstaltung von Redaktionsleiter Berthold Veh und seiner Stellvertreterin Simone Fritzmeier.

Stephan Karg, CSU, will Bürgermeister in Höchstädt werden. Foto: Photostrie Höchstädt

Sie haben konkrete Fragen an Gerrit Maneth und Stephan Karg? Wir fragen für Sie nach. Schicken Sie uns Ihre Anliegen per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de, Stichwort: Wahl Höchstädt. Bitte unbedingt Absender und Telefon für Rückfragen dazuschreiben. Einsendeschluss ist Freitag, 17. November.

