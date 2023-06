Die Plätze im geplanten Gewerbegebiet sind gefragt

Plus In Laugna sollen auf 11.500 Quadratmetern Flächen für Firmen und Betriebe geschaffen werden. Schon jetzt gibt es einige Interessenten dafür.

Betriebe oder Firmen sollen sich in Laugna ansiedeln können. Deswegen wollen die Verantwortlichen der Gemeinde ein neues Gewerbegebiet auf einer rund 11.500 Quadratmeter großen Fläche ausweisen. Das Areal liegt in Richtungen Hettlingen und war bisher landwirtschaftlich genutzt. Wie Bürgermeister Johann Gebele im Nachgang zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates erklärte, gebe es bereits vier bis fünf Bewerber für die Flächen. Zwei davon würden aus dem Gemeindegebiet stammen.

Gebele sagte, dass noch nicht klar sei, wie viele Bauplätze letztlich entstehen werden. Das hänge davon ab, ob sich dort kleinere Betriebe oder größere Firmen samt Fertigungshallen niederlassen. Dass die Nachfrage so groß ist, kommt nach Gebeles Ansicht von der Infrastruktur. So werde es im neuen Gewerbegebiet einen Glasfaseranschluss bis zum betreffenden Grundstück geben. Das liege daran, dass auf der anderen Seite ein neues Baugebiet liegt, das mit schnellem Internet ausgestattet wurde.