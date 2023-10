Neues Gewerbegebiet in Laugna: Arbeiten sollen im Frühjahr starten

Plus Rund 14.000 Quadratmeter werden bald in Laugna für Betriebe zur Verfügung stehen. Der Bürgermeister hofft, dass dort im Frühjahr die Bagger anrollen können.

Rund 14.000 Quadratmeter groß wird das neue Gewerbegebiet "West" in Laugna. Das Areal liegt in Richtung Hettlingen und war bisher landwirtschaftlich genutzt. Dort sollen sich künftig vor allem ortsansässige Firmen niederlassen, wie Bürgermeister Johann Gebele im Nachgang zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates erklärte. Interessenten gebe es bereits.

In der Sitzung ging es noch einmal um die Planung und die Stellungnahmen dazu. Doch nun sind die Vorbereitungen einen entscheidenden Schritt weiter und die Pläne müssen nur noch einmal ausgelegt werden. Gebele hofft, dass im Frühjahr die Erschließungsarbeiten starten können. Diese dürften sich laut Auskunft des Bürgermeisters nicht allzu kompliziert gestalten, da nur eine Stichstraße gebaut wird. Anschließend können die Betriebsinhaber ihre Gebäude verwirklichen. Für die Gewerbetreibenden wird es übrigens einen Glasfaseranschluss bis zum betreffenden Grundstück geben.