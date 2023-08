Motorradfahrer ist nach Sturz in Lauingen verletzt

Ein junger Mann ist mit seinem Motorrad von einer Autofahrerin Lauingen zu spät erkannt worden. Es kommt zum Unfall.

Eine 18-jährige Fahrerin wollte am Mittwochabend aus einer Parkbucht an der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Lauingen auf die Fahrbahn einfahren. Dabei übersah sie einen vorbeifahrenden 20-jähigen Motorradfahrer.

10.000 Euro Schaden nach Unfall in Lauingen

Dieser stürzte nach dem Aufprall auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit circa 10.000 Euro beziffert. (AZ)