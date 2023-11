Die Bürgermeister-Kandidaten stellen sich den Fragen auf dem Podium

Um 18 Uhr ist Einlass, ab 19 Uhr wird auf der Bühne im der KIM-Sporthalle in Höchstädt diskutiert. Wer schlägt sich dabei besser? Maneth oder Karg?

Es ist soweit, die Aufregung steigt - bei allen Beteiligten. Im Höchstädter Wahlkampf um das Amt des Ersten Bürgermeisters kommt es zum nächsten Höhepunkt. Am Dienstagabend, 21. November, wird diskutiert. Unsere Zeitung organisiert mit den Kandidaten Gerrit Maneth und Stephan Karg eine Podiumsdiskussion in der KIM-Sporthalle in der Pfalz-Neuburg-Straße in Höchstädt.

Vorweg: Sowohl Amtsinhaber Maneth als sein Herausforderer Karg haben sofort Ja gesagt, als Redaktionsleiter Berthold Veh und seine Stellvertreterin Simone Fritzmeier gefragt haben. Die beiden Redakteure werden die Veranstaltung vor Ort moderieren - und haben sich sowohl kniffelige als auch lustige Fragen überlegt. Anders formuliert: Unsere Zeitung wird den beiden Bürgermeister-Kandidaten am Abend auf den Zahn fühlen. Wer schlägt sich dabei besser? Wer setzt ein Zeichen im spannenden Wahlkampf? Wer kann den ein oder anderen Wähler oder Wählerin in der Donaustadt noch für sich gewinnen?

Die SSV Höchstädt kümmert sich um Getränke

Damit Sie, liebe Höchstädterinnen und Höchstädter, die beiden Kandidaten noch besser kennenlernen können, sich bei ihrer Wahl leichter tun, organisiert unsere Zeitung eben genau deshalb eine Podiumsdiskussion. Diese findet am Dienstag, 21. November, in der KIM-Sporthalle der SSV Höchstädt statt. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Das Team um SSV-Vorsitzenden Jakob Kehrle, der städtische Bauhof sowie Eventmanager Fabian Weiß unterstützen die Veranstaltung, es gibt auch Getränke.

Rechtzeitig am 21. November in die KIM-Sporthalle kommen

Wer live vor Ort dabei sein will, muss aber rechtzeitig kommen. Es werden keine Reservierungen vorgenommen, es gibt eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen. Aber keine Sorge: Die Diskussion wird live bei uns im Internet übertragen. Das Video finden Sie am 21. November auf unserer lokalen Startseite sowie direkt in diesem Artikel, den Sie sich gleich jetzt dafür abspeichern können. Er lautet azol.de/podiumsdiskussion-hoechstaedt.

