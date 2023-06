Lutzingen

17:40 Uhr

Spiel ohne Grenzen: Landjugend Lutzingen bereitet sich auf Jubiläum vor

Plus Manfred Weber, Four-Exit-Party und eine Zeitreise: Mitte Juli lädt die Landjugend Lutzingen zum 50. Spiel ohne Grenzen. Bei den Vorbereitungen hilft das ganze Dorf mit.

Von Philipp Nazareth

Ein halbes Jahrhundert ist eine lange Zeit. Vor allem für die Mitglieder einer Landjugend, die im Schnitt nicht älter als 20 Jahre sind. Gut 50 Jahre ist es her, dass im Landkreis Dillingen zum ersten Mal die Großveranstaltung "Spiel ohne Grenzen" stattfand. Das erste Wettkampf-Wochenende fand 1972 im Dillinger Ortsteil Hausen statt. Die Landjugendvereine aus der Region treffen sich seitdem jedes Jahr, um in den verrücktesten Spielen gegeneinander anzutreten. Nun fällt es der Landjugend Lutzingen zu, das Jubiläum auszutragen – aus gutem Grund. Immerhin haben die Lutzinger den letztjährigen Wettbewerb für sich entschieden. Und die Regel besagt: Wer gewinnt, der ist gleichzeitig der Ausrichter für das nächste Spiel ohne Grenzen. So findet 2023 nun von 13. bis zum 16. Juli der Wettbewerb in Lutzingen statt. Das Festkomitee und die vielen Helferinnen und Helfer sind schon seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Ein Freitagnachmittag in einem Innenhof am Ortsrand von Lutzingen. Bei bestem Wetter haben sich die Landjugendmitglieder auf dem Pflaster und in der Werkstatt verteilt, um mit den vielen Arbeiten voranzukommen. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind im Moment jedes Wochenende hier. Das Festkomitee besteht zwar nur aus elf Personen, aber insgesamt helfen mehr als 200 Männer und Frauen aus dem ganzen Dorf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

