Betrunkener 21-Jähriger demoliert Verkehrszeichen in Wertingen

In Wertingen randaliert ein junger Mann an seinem Auto. Bei der Suche nach dem Betrunkenen wird die Polizei auch bei der Zeugenbefragung fündig.

Weil ein Betrunkener in Wertingen auf sein Auto eingetreten hat, wurde die Polizei erst auf dessen Alkoholfahrt aufmerksam. Am Montagmorgen gegen 0.30 Uhr meldeten Anwohner aus der Laugnastraße einen umherfahrenden Seat, der dabei auch erheblichen Lärm verursachte. Schließlich stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug und trat gegen die Frontstoßstange. Diese wies bereits einen Unfallschaden aus, nachdem der Fahrer laut Polizei am Kreisverkehr der Staatsstraße 2033 gegen ein Verkehrszeichen und in den Grünstreifen gefahren war.

Polizei stellt fest, dass der Mann alkoholisiert ist

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung hatte sich der Fahrer von einem Pkw entfernt, konnte aber nach Zeugenbefragungen in seiner Wohnung angetroffen werden. Dabei handelte es sich um einen 21-jährigen Polen. Dieser war erheblich alkoholisiert und musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol ermittelt.

Auf der Suche nach Zeugen ein weiteres Delikt bemerkt

Bei der Zeugenbefragung stellten die Beamten zudem bei einem 33-jährigen Wertinger starken Cannabisgeruch fest, als diese an der Tür klingelten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Dabei stellten die Beamten eine geringe Menge an Cannabis sowie mehrere angerauchte Joints fest. Auch ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes. (pol)

