„Bethlehem is überoi“ – auch in Binswangen

Ein heiteres Adventskonzert verkürzt die Zeit bis Weihnachten. Humor hilft dabei, etwa beim „Kripperl Update“.

Beinahe hätte die aktuelle Coronalage der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch dank der hervorragenden Organisation von Marcus Rigel und der 2G-Plus Regelung, können die Zuhörer ein wunderbares Konzert der Familienmusik Servi in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Binswangen genießen. Obwohl pandemiebedingt leider nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung stehen, erleben die Besucher ein besinnliches, aber gleichermaßen auch heiteres Adventskonzert in der abgedunkelten Kirche, die nur durch viele kleine Kerzenlichter in ein stimmungsvolles Licht getaucht wird.

In Binswangen wird dem Engel eine Locke abgeschnitten

„Fürchtet euch nicht, freut euch auf’s Wunder“, verkündet Erzähler Markus Tremmel zu Beginn der Veranstaltung. Er erzählt auf heitere Art und Weise den Weg von Maria und Josef bis hin zur Geburt des kleinen Jesuskindleins, gespickt mit vielen Pointen und Bezügen zu unserer heutigen Wirklichkeit. So war die Rede beispielsweise von einem „Kripperl Update“ mit einer Art Bauanleitung für eine zeitgemäße, globale Krippe, die das Geschehen im Jahre 2021 widerspiegelte. Unter anderem wurde dem Engel eine Locke abgeschnitten, denn es herrscht ja aktuell „Lock down“.

Auch die Heiligen Drei Könige können in diesem Jahr nicht vor Ort sein, denn sie kommen ja aus einem Corona-Risikogebiet, das die Ausreise heuer unmöglich macht. Untermalt werden die Texte, die sowohl zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken anregen, durch bewusst ausgewählte und fein abgestimmte, volksmusikalische, aber auch klassische Instrumentalstücke der Familienmusik Servi in Person von Getraud, Klaus, Johannes, Leonhard und Franziska Servi sowie Bernadette Pippich. Im Wechsel dazu berühren Klaus Servi und Tenor Sandro Schmalzl mit gefühlvollen Gesangsstücken.

Akteure des Abends erhalten viel Beifall

Am Ende sind sich alle Besucher einig, dass dieses Adventskonzert wahrlich Balsam für die ausgehungerte Seele war und belohnen die Akteure des Abends mit lang anhaltendem Beifall und stehenden Ovationen. Auch die vielen Anrufe von begeisterten Zuhörern im Nachgang lassen erkennen, wie wichtig Kultur und Musik auch in schwierigen Zeiten sind und den Menschen dadurch Hoffnung, Zuversicht und kleine Lichtblicke bescheren. (pm)