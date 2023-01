28-Jährige fährt mit Auto bei Rieblingen über Verkehrsinsel

Eine Autofahrerin hat am Samstagmorgen in Rieblingen beim Auffahren auf die Staatsstraße einen Unfall verursacht.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen gegen 7.15 Uhr bei Rieblingen ereignet Eine 28-Jährige aus dem Raum Wertingen wollte mit ihrem Auto von Rieblingen aus auf die Staatsstraße 2033 in Richtung Wertingen auffahren.

Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 3500 Euro

Vermutlich aus Unachtsamkeit überfuhr sie hierbei nach Angaben der Polizei eine Verkehrsinsel und beschädigte das darauf befindliche Verkehrsschild. Am Wagen der Verursacherin entstand an der Front ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Den Schaden am Verkehrszeichen gibt die Polizei mit rund 500 Euro an. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. (AZ)