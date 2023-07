Mit Musik an die Leinwand

Das neue Event auf dem Roggdener Mühlenhof spricht mehrere Sinne gleichzeitig an. Was die Wertinger Stadtkapelle mit "Art & Musik" verwirklichen will.

Falsch machen können die jungen Künstlerinnen und Künstler an diesem Abend nichts. Höchstens anders als erwartet. Ob sie spontan zur Ketchup-Tube oder dem langen Pinsel greifen, wird sich zeigen. Klar stehen dagegen die Noten auf den Blättern der Musizierenden. Gemeinsam werden sie alle am Samstag, 8. Juli, unter freiem Himmel einen Klangteppich weben, der sich auf riesigen Leinwänden widerspiegelt. "Art & Musik" nennt sich das neue Event im Park des Roggdener Mühlenhofs. Für den Dirigenten der Wertinger Bläsphilharmonie, Germán Moreno López, ist es ebenso ein Experiment wie für die Kunstschaffenden.

Wertinger Bläserphilharmonie spielt Musik aus Filmen und Musicals

"Das habe ich noch nie gemacht", gesteht López. Zu musizieren und direkt anschließend zu sehen, was die Musik bewirkt hat. "Eine super Idee", findet der 34-Jährige Dirigent, die Musikerlebnisse immer weiter auszudehnen. Ausgewählt hat er für das Spektakel hauptsächlich Musik aus Filmen und Musicals. Zu den fertig gekauften Arrangements fügte López einzig Singstimmen hinzu. Ansonsten braucht es keine Spezialeffekte in der Musik wie bei anderen Events in der Vergangenheit. Die kommen in diesem Fall von den jungen Kunstschaffenden.

Insgesamt 30 Mädchen und Jungs zwischen zehn und 16 Jahren werden sich in Roggden zeigen. Damit, wie sie intuitiv Musik in Farben und Formen verwandeln. Bis zur Leinwand auf dem Mühlenhofgelände werden die Kunst- und Werklehrer Matthias Baumann und Yvonne Rothbauer sie begleiten. Beide sind auf die neue Idee des Präsidenten der Wertinger Stadtkapelle, Hubertus von Zastrow, sofort angesprungen.

Wertinger Musiklehrer ist offen für verrückte Ideen

"Ich bin offen für verrückte Ideen, das hört sich gut an." Matthias Baumann ist sofort klar, dass er hier mitmacht. Der Lehrer der Wertinger Montessorischule malt selbst sehr viel. Musik und Malerei zu verbinden, sind für ihn ganz natürlich. Musik bringt ihn in Bewegung und – auch im Alltag – oftmals hin zur Leinwand. "Wenn ich etwas höre und dabei etwas in mir angestoßen wird, muss ich Farben nehmen und loslegen." Er sei alles andere als ein Stundenplanmaler, erzählt der 37-Jährige. Doch wenn er malt, nimmt er sich Zeit, folgt einem Impuls nach dem anderen, lässt sich davon treiben.

Ähnlich vorgehen werden auch die Schüler und Schülerinnen bei dem Event in Roggden. So jedenfalls ist der Plan. Farblich und malerisch ist dabei alles erlaubt – Graffitis eingeschlossen. Prinzipiell sollen die jungen Menschen vollkommen alleine agieren. "Wir sind dabei", beruhigt Realschullehrerin Yvonne Rothbauer sie im Vorfeld. Vielleicht werden die Lehrer zwischendurch auch mal den einen oder anderen Punkt oder Strich auf ein Bild setzen. Grundsätzlich bilden die Erwachsenen allerdings nur den Rahmen.

Die jungen Künstler bekommen einen Werkzeugkasten an die Hand

"Alle bekommen einen Werkzeugkasten an die Hand." Matthias Baumann erklärt an zwei Beispielen, was darunter zu verstehen ist: "Ketchup-Tuben und Wasserpistolen sind super, wenn der Körper in Aktion gehen will, ein langer Pinsel passt zu lang gezogener Musik."

Wer mit wem gemeinsam ein Kunstwerk kreieren will, haben sich die Kinder und Jugendlichen selbst ausgesucht. Ebenso wählten sie die Musikstücke. Wer sich zuerst für ein Stück entschied, hat es bekommen, erzählt Yvonne Rothbauer. Wer Interesse an der Kunst zeigt, dazu noch kooperieren kann und sich traut – nach diesen Kriterien wählte sie aus, wer in Roggden aktiv mitmachen darf. Manchen könne solch eine Aktion richtig gut tun, weiß Baumann, "zur richtigen Zeit ein wichtiger Baustein in der Entwicklung sein". Ein Schüler sagte der Lehrerin klar: "Das mache ich auf keinen Fall." Die Antwort zeigt ebenfalls auf, um was es hier geht, nämlich Grenzen. "Eigene Grenzen zu überwinden ist gut, ebenso wie eigene Grenzen zu achten", so Baumann.

100 Menschen musizieren gemeinsam im Park des Roggdener Mühlenhofs

Rund 100 Musiker und Musikerinnen der Bläserphilharmonie und ihres Nachwuchses werden an dem Abend ab 18 Uhr gemeinsam auf der Bühne, sprich Terrasse des Mühlenhofes musizieren. Seitlich davor entstehen parallel zu jedem Musikstück zwei riesige Bilder. Deren Verlauf kann das Publikum hören, sehen und erfühlen.

Karten für "Art & Musik" am Samstag, 8. Juli, auf dem Mühlenhof im Wertinger Stadtteil Roggden (Mühlenweg 1) gibt es bei der Buchhandlung Gerblinger, über die Homepage www.stakawertingen.de und an der Abendkasse. Sie kosten 19 Euro, ermäßigt 14 Euro. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Wertinger Stadthalle statt. Die Info findet sich zwei Tage vorher auf der Homepage. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr.