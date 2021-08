SC Biberbach verspielt 2:0-Führung

VfL Westendorf zeigt nach Rückstand Moral und holt Punkt

Auf den ersten Punktgewinn in der Fußball-Kreisklasse Nordwest muss Aufsteiger SV Wörleschwang nach der 0:4-Heimniederlage gegen Spitzenreiter SpVgg Auerbach-Streitheim weiter warten. In der A-Klasse Nordwest verspielte der SC Biberbach im Derby gegen den VfL Westendorf eine 2:0-Führung und musste somit den SV Erlingen als neuen Spitzenreiter vorbeiziehen lassen.

Kreisklasse Augsburg Nordwest

SV Wörleschwang – SpVgg Auerbach-Streitheim 0:4 (0:0). Konnte der SVW dem Gast aus Auerbach in der ersten Halbzeit noch die Stirn bieten – Niklas Schmid hatte in der 34. Minute gar noch den Führungstreffer auf dem Schlappen, der Querbalken verhinderte diesen jedoch –, so wirkte der Gast in der zweiten Halbzeit bei 28 Grad und Sonnenschein deutlich frischer und kam durch Tore von Michael Furnier (59.), Tomasz Gwizdz (69.), David Schönenberg (74.) und Ansumana Sankareh (83.) zum verdienten Auswärtssieg. –Zuschauer:178. (KW-)

TSV Welden – SV Ottmarshausen 1:5 (0:2). Die Heimmannschaft verpasste nur um Zentimeter die frühe Führung (3.). Danach gewannen die Gäste die Oberhand, scheiterten jedoch oft am Weldener Torhüter. Marco Spengler konnte vor der Pause zwei Fehler der Weldener Abwehr konsequent nutzen und brachte die Gäste mit zwei Treffern in Führung (41. und 45.). Den besseren Start in die zweite Spielhälfte hatten die Gastgeber, die durch Fabian Ecker auf 1:2 verkürzen konnten (57.). Welden drängte auf den Ausgleich, gerieten aber in Minute 70 in einen Konter, den Maximilian Heinrich zum 1:3 nutzen konnte. Ottmarshausen weiterhin unter Druck, wehrte erneut einen Angriff ab und konnte Welden mit 2 Pässen überspielen. Lucas Hackl erhöhte auf 1:4 (78.) und besiegelte mit seinem zweiten Tor kurz vor Abpfiff den 1:5–Endstand (89.). - Zuschauer: 96. (weld)

A-Klasse Augsburg Nordwest

VfL Westendorf – SC Biberbach 2:2 (0:2). In einem rassigen Derby erwischten die Gäste den deutlich besseren Start. In der schwachen Anfangsphase des VfL gingen sie durch Lucas Fries (7.) und Lukas Huber (14.) mit 0:2 verdient in Führung. Als sich die Hausherren dann gefangen hatten, entwickelte sich eine ausgeglichene und kampfbetonte Partie. Nach der Halbzeit kam der VfL besser zurück. Das 1:2 fiel durch ein kurioses Eigentor in der 57. Minute. Kurz danach war der Keeper erneut zu spät, sodass Simon Schacherl den fälligen Strafstoß zum 2:2 verwandelte. Der Rest der Partie war sehr intensiv, am Ende stand jedoch ein verdientes Unentschieden. – Zuschauer: 140. (mra-)

SV Nordendorf – SV Adelsried 2:4 (2:2). Nordendorf konnte die Partie lange offen halten. Zwei Tore von Manuel Schulz (19.) und Aleksandar Jovicic (39.) standen zwei Tore des SVA durch Marius Henkel (30.) und Sebastian Wimmer (31./Foulelfmeter) gegenüber. So stand es 2:2 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb es weiter spannend, ehe Nico Braunwalder (76. und 83.) mit einem Doppelschlag für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte. – Zuschauer:75. (AL)

(0:1). Kurz vor der Halbzeit brachte Michael Deller den Favoriten in Führung. Nach einer guten Stunde erhöhte Jan Blochum auf 0:2, ehe Manuel Krupka in der 75. Minute für den 0:3-Endstand sorgte. Die Heimelf konnte Erlingen kaum gefährden. – Zuschauer: 100. (kajü)