vor 26 Min.

Hoffnungsdämpfer Lokalsport

Unterthürheims Christoph Wirth (links) köpft – vorbei am Höchstädter Keeper Arbnor Nimanaj, aber auch am Tor.

Fußball-Kreisliga Nord: Titelanwärter TSV Wertingen patzt in Maihingen, punktet aber immerhin in Hainsfarth voll.

Unterthürheim – Wemding 5:1. Einen Sprung aus dem Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga Nord machte Unterthürheim gegen das Schlusslicht. Schon nach sieben Minuten gelang Alexander Baur die Führung. Zehn Minuten später legte er auf Vorarbeit von Florian Miller gar das 2:0 nach. Im zweiten Durchgang waren gerade mal 35 Sekunden gespielt, da erhöhte Miller nach Vorlage von Lechner – 3:0. Lechner war auch beim 4:0 beteiligt, er wurde im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelte Alex Rigel zum 4:0. Der Ehrentreffer durch Demirovic störte da nicht groß, der 5:1-Schlusspunkt war so kurios wie sehenswert. Wenige Meter von der Mittellinie entfernt, in der eigenen Hälfte, spielte Permatoy einen Rückpass, ein großes Missverständnis mit seinem Torwart: Der Ball trudelte über die Linie. (dolls)

TSV Unterthürheim: G. Baur; Miller, Mattes, Hirn, Rigel, Schäffler, Moser, A. Baur (86. Ziegler), Lechner, Reutner (72. Gumpp), Binswanger; Tore: 1:0 A. Baur (7.), 2:0 A. Baur (17.), 3:0 Miller (46.), 4:0 Rigel (51./Elfmeter), 4:1 Demirovic (61.), 5:1 Permatov (86./Eigentor); SR: Julien Seiler; Zuschauer: 100

Mertingen – Höchstädt 1:1. Nach den drei Punkten vom Samstag in Unterthürheim holte sich die SSV Höchstädt am Montag in Mertingen ihr viertes „Osterei“ ab. Vor 120 Zuschauern schoss Patrick Wanek die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. Diese hielt bis zur 33. Minute, ehe Moritz Wagner das 1:1 und damit schon den Endstand besorgte. Gelb-Rote Karten für Edgard Krez (SSV) und Moritz Wagner waren die restlich „Ausbeute“ der Partie. (dz)

Hainsfarth – Wertingen 0:3. Von Beginn an machten die Gäste ihren Sieganspruch. Christoph Prestel brachte einen Freistoß nach innen, am zweiten Pfosten streckte sich Moritz Hempel und lenkte die Kugel über die Linie – 0:1 (3.). Wertingen blieb am Drücker, ein Freistoß von Prestel landete krachend am Pfosten. Kurz vor der Pause gelang ihm dann das Tor. Von der linken Seite zog er ins Zentrum, hatte den Ball auf seinem starken rechten Fuß und traf in Arjen-Robben-Manier. Nach dem Wechsel gestaltete sich die Partie ruhiger, wenige Minuten vor Ende war Torjäger Nico Korselt dann noch erfolgreich. (dolls)

TSV Wertingen: Potnar; Prestel, Almer, Beham, Müller (60. Wiedemann), Eising (83. Freundlinger), Gebauer (64. Rueß), Winkler, Langkait, Hempel, Korselt; Tore: 0:1 Hempel (3.), 0:2 Prestel (42.), 0:3 Korselt (83.); SR: Dominik Deden; Zuschauer: 80

Samstag-Spiele

Alerheim – Unterring./A. 2:1. Schon zur Pause hatten sich die Gästehoffnungen auf Punkte im Kellerduell stark reduziert – es stand 2:0 für die Platzherren. Erst gute zehn Minuten vor dem Ende verkürzte Spielertrainer Florian Lorenz zwar, mehr war aber nicht mehr drin. Stand Samstagabend waren die beiden Teams damit punktgleich. (dz)

SG Unterringingen/Amerdingen: Starz; Berchtenbreiter, Wunder, Schmidt, Hurler, Lorenz, Oßwald (24. Haluk), Mittring, Schiele, Weng, Senz: Tore: 1:0 Max Bauer (23.), 2:0 Moritz Taglieber (40.), 2:1 Florian Lorenz (78.); Gelb-Rot: Jens Schmid (90./SG); SR: Julian Müller; Zuschauer: 100

Maihingen – Wertingen 3:2. Die Partie begann bestens für die Gäste (Eigentor Maihingen) und schien bereits entschieden, als Wertingens Kapitän Maxi Beham das 0:2 nachlegte (64.). Nico Korselt traf zwischenzeitlich zudem die Latte. Dann wendete sich das Blatt: Eigentorschütze Josef Stimpfle machte das 1:2, Götz glich sogar aus. Kurz vor Schluss gab es Elfmeter: 3:2, Aaron Stimpfle. Die Ampelkarte gegen Christoph Prestel war nicht entscheidend. (dolls)

TSV Wertingen: Potnar; Prestel, Almer, Beham, Müller, Eising, Wiedemann (46. Langkait), Gebauer (62. Rueß), Winkler, Hempel, Korselt; Tore: 0:1 J. Stimpfle (5./ET), 0:2 Beham (64.), 1:2 J. Stimpfle (69.), 2:2 Chr. Götz (76.), 3:2 A. Stimpfle (86./FW); Gelb-Rot: Prestel (88./TSV); SR: Peter Strobel; Zuschauer: 120

Unterthürheim – Höchstädt 0:2. Zwei Platzverweise leiteten die Entscheidung in einem engen Landkreis-Derby ein. Im ersten Spielabschnitt war Martin Höchstötters Freistoß, pariert von SSV-Schlussmann Nimanaj, sehenswert. Nach der Pause schwächte sich der TSV selbst („Gelb-Rot“ Binswanger). Wenige Minuten danach traf Junginger aus 15 Metern zur Gästeführung. Dann sah auch noch TSV-Kapitän Höchstötter „Rot“. Mit zwei Mann in Überzahl kam die SSV Höchstädt zum 0:2 (Kopfball-Bogenlampe von Sebastian Wanek). Auf der Gegenseite hob Alexander Baur das Leder über den Torwart, aber auch neben das Ziel. (dolls)

TSV Unterthürheim: Enzler; Miller (81. Reutner), Mattes (46. Schäffler), Hirn, Rigel, Moser, Lechner, Wirth, Binswanger, Gumpp (46. Baur), Höchstötter; SSV Höchstädt: Nimanaj; Veh, Kölle, Zengerle (69. Griener), S. Wanek, Moltschanow (61. Reiser), P. Wanek (82. Jawad), Kratzer, Schnell, Junginger, Krez; Tore: 0:1 Junginger (67.), 0:2 S. Wanek (75.); Gelb-Rot: Binswanger (60./TSV), Rot: Höchstötter (69./TSV); SR: Ewald Lindemeir; Zuschauer: 120

Themen Folgen