TSV Meitingen jubelt

Dritter Dreier in Folge

Von Nicolai Vrazic

Trotz personeller Engpässe bleibt der TSV Meitingen in der Fußball-Bezirksliga ungeschlagen. Durch ein 3:1(1:1)-Auswärtssieg bei der Regionalliga-Reserve des TSV Rain feierten die Lechtaler einen makellosen Saisonstart – auch weil die Youngsters überzeugten. Von Beginn an strahlten die Gäste den größeren Offensivdrang aus. Über Matheo Duvnjak im Zentrum und Marco Lettrari sowie Alexander Heider kamen die Lechtaler immer öfter in die Nähe des Strafraums der Gastgeber. Zwingender aber wurde – wenn auch zufällig – die Regionalliga-Reserve des TSV Rain. Und weil der TSV Meitingen im Aufbauspiel über Kapitän Arthur Fichtner zahlreiche Ballverluste verzeichnen musste, kippte das Spiel nach 20 Minuten etwas zugunsten der Gastgeber.

Doch die zahlreichen Kontermöglichkeiten ließ die Mannschaft von Markus Kapfer überhastet und ohne jede Kreativität ungenutzt, zumal die Meitinger Hintermannschaft mit Neuzugang Florian Heiß und Johannes Nießner stets blitzschnell die Schnittstellen schloss. Ein ruhender Ball bescherte den Lechtalern unerwartet die Führung. Duvnjak schlenzte einen Freistoß aus 18 Metern über die Mauer unhaltbar ins kurze Eck (23.). Nach der auf den Führungstreffer folgenden Trinkpause fehlte es den Gästen erstmals an Konzentration im Rückwärtsgang. Die Strafe folgte auf dem Fuß: Stefan Müller bediente Michael Krabler, der hochstieg und aus wenigen Metern zum Ausgleich einköpfte (27.). Die Mavros-Elf ließ sich davon wenig beeindrucken. Während die Gastgeber nur noch einen Distanzschuss durch Fabian Miehlich verzeichneten (36.), hätte der TSV Meitingen bereits kurz vor der Halbzeit alles klar machen können. Nach 61 Minuten hätte jedoch der TSV Rain in Führung gehen müssen, doch Krabler scheiterte aus der Drehung am Pfosten – der Chancenwucher auf der Seite der Gastgeber war perfekt. Im Gegenzug fuhr der TSV Meitingen einen Konter, der durch Denis Buja zur 2:1-Führung führte (63.). Dass auch Innenverteidiger Offensivdrang verspüren können, bewies Heiß eindrucksvoll, als er bis in den gegnerischen Strafraum marschierte und nur noch durch ein Foul von Scheitler vom Ball zu trennen war. Kapitän Fichtner erhöhte per Elfmeter auf 3:1 (73.). Zum Abschluss setzte Johannes Hippele die Kugel abermals an den Pfosten (90.).

TSV Rain II: Poppe – Hackenberg, Haid, Drabek, Scheitler (79. Holler) – Miehlich, Spieler, Müller (58. Hippele), Avdic – Krabler, Pickhard (76. Jurida).

TSV Meitingen: Wagner – Huckle, Zach, Heiß, Nießner – Fichtner, Duvnjak, Turanovic (60. Sentpaul), Lettrari (82. Gassner) – Heider (89. Ruinat), Buja. Tore: 0:1 Duvnjak (23.), 1:1 Krabler (27.), 1:2 Buja (63.), 1:3 Fichtner (73., FE). – Schiedsrichter: Matteo Heiß (TSV Königsbrunn). – Zuschauer: 150.

