1860 München spielt beim 75. Jubiläum des SC Altenmünsters

Vier abwechslungsreiche Festtage warten auf die Bewohner in Altenmünster und Umgebung anlässlich des 75-jährigen Vereinsjubiläums des SC Altenmünster ab Donnerstag, 13. Juli. „An die 130 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz, damit sich alle Gäste bei uns wohlfühlen“, freut sich der Festausschussvorsitzende Fabian Herdin mit seinem Organisationsteam auf die zahlreichen Programmpunkte mitten im Sommer 2023. Den sportlichen Höhepunkt gibt es gleich zum Auftakt mit dem Auftritt der Fußball-Traditionsmannschaft des TSV 1860 München gegen eine Legendentruppe des Jubiläumsvereins am Donnerstag ab 18.30 Uhr.

SC Altenmünsters feiert 75. Jubiläum mit Spiel gegen 1860 München

Einmal mehr hat der langjährige Zeugwart und Mannschaftsbetreuer der Löwen, Wolfgang Fendt, das Gastspiel der Sechziger in Altenmünster organisiert. 18 Jahre lang war Fendt mit Spielern wie zum Beispiel Torwart Gabor Kiraly (der mit der Schlabberhose), Tim Gebhard, Benni Lauth, Uwe Wolf oder Harald Cerny in der Bundesliga unterwegs. Sie alle wird der 70-Jährige am Donnerstag wieder treffen, denn Löwen-Teammanager Jan Mauersberger hat den in Altenmünster wohnenden Fußballfan als Betreuer für sein Team engagiert. „Der ein oder andere namhafte Spieler wird sicherlich noch kurzfristig dazustoßen“, ist sich Fendt sicher und hofft, dass beim Spiel seiner Löwen gegen die Legenden seines Heimatvereins zahlreiche Zuschauer zum Sportgelände am Hennhofer Weg strömen.

Rechtzeitig zum Jubiläum des SC Altenmünster ist die neue Zuschauertribüne auf der Westseite des Sportgeländes fertig geworden. Foto: her

Das Team der Gastgeber besteht hauptsächlich aus Spielern, die vor 20 Jahren unter Trainer Roger Kindler in die Bezirksliga aufgestiegen sind. Kindler wird die SCA-Legenden am Donnerstag coachen und kann dabei auch auf etwas „ältere Haudegen“ wie zum Beispiel Oliver Remmert – einst Spielertrainer beim SCA –, Joachim Thomas, Robert Kalkbrenner, Christian Kopold oder Kalle Suttner zurückgreifen. Der langjährige Kapitän und einstige Spielertrainer Thomas Klemmer will auch dabei sein. Allerdings nur als Zuschauer. So wie Bürgermeister und Schirmherr Forian Mair. Er kann dann gleich auf der neu gebauten Tribüne an der Westseite des Sportgeländes Platz nehmen. An die 200 Zuschauer finden dort auf modernen Sitzschalen Platz.

Das Programm an den vier Festtagen vom 13. bis 16. Juli. des SC Altenmünsters

Der Freitag steht nach dem Festumzug (ab 18 Uhr/Start am Gartenweg) ganz im Zeichen des Festabends im Zelt am Hennhofer Weg. Dort werden die Gäste auf eine 75-jährige Zeitreise durch das Vereinsleben beim SC Altenmünster mitgenommen. Dann wird auch von Höhepunkten, wie zum Beispiel vom schwäbischen Pokalsieg der Fußballer im Jahr 1994 oder von Veranstaltungen wie dem Augsburger Landkreislauf, der einst in Altenmünster Premiere feierte, die Rede sein. Am Samstag dürfen sich die Nachwuchsfußballer der F-, E- und D-Junioren bei ihren Turnieren austoben, während ab 13 Uhr ein Beach-Volleyballturnier für besonderen Spaß bei den Teilnehmern sorgen soll.

Und am Abend kommen die Freunde moderner und traditioneller Musik auf ihre Kosten, wenn die „Stainless-Brass-Band“ im Festzelt aufspielen wird. Nach dem Gottesdienst am Sonntag (ab 10 Uhr) im Festzelt und dem gemeinsamen Mittagstisch duellieren sich ab 12.45 Uhr die Damen-Fußballmannschaften des SCA und des SV Grün-Weiß Baiershofen, ehe um 13.30 Uhr der Fußball-Brauer-Cup beginnt. Dabei trifft im ersten Halbfinale Grün-Weiß Baiershofen (Kreisklasse West II) auf den Kreisliga-Aufsteiger TSV Welden, während sich im Anschluss Titelverteidiger SC Altenmünster (Kreisliga West) und die SG Zusamzell/Reutern (A-Klasse West II) duellieren. (her)