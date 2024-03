Jahreshauptversammlung

vor 41 Min.

TSV Unterthürheim ist breit aufgestellt

Sie wurden bei der Generalversammlung in die Vorstandschaft des TSV Unterthürheim gewählt. Von links: Wahlleiter und Bürgermeister Johann Kaltner, Matthias Lang, Franz Schäffler, Johannes Petrasch, Stefan Lerch, Wolfgang Mayr, Jürgen Ganz (Erster Vorsitzender), Claudia Marx, Werner Mayershofer, Christine Heindl, Ulrike Binswanger, Jürgen Bihlmayr, Isabella Kaiser, Martin Lerch, Florian Miller, Heike Hoffmann, Oliver Strehler, Ronny Musch, Richard Wörle, Matthias, Wenger, Robert Lechner, Stefanie Scherer und Stefan Mayershofer. Foto: TSV Unterthürheim

Plus Der TSV Unterthürheim ist der zweitgrößte Verein in der Großgemeinde Buttenwiesen im Landkreis Dillingen. Wie viele Menschen dem TSV angehören und wer künftig an der Spitze der Fußball-Abteilung steht, das erfuhren die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung unter der Leitung von Vorstand Jürgen Ganz.

Von Johannes Petrasch

Bei der Generalversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen für scheidende Mitglieder aus der Vorstandschaft des TSV Unterthürheim konnte der Erste Vorsitzende Jürgen Ganz knapp 80 TSV-Mitglieder und Sportfreunde, Bürgermeister Hans Kaltner sowie auch viele Vereinsvorstände der örtlichen Vereine im Bürgerhaus in Unterthürheim willkommen heißen. Bei den Neuwahlen wurde Jürgen Ganz in seinem Amt bestätigt.

Nach einer Schweigeminute für die Verstorbene Renate Putz, die langjährig in der Abteilung Turnen & Gymnasik für den Verein tätig war, stellte der Zweite Vorsitzender Stefan Lerchdie gesellschaftlichen und repräsentativen Aufgaben des Vereins vor und konnte über einige zukunftsorientierte Investitionen berichten, wie z. B. den Kauf und Installation eines Mähroboters. Besonders die Brauereibesichtigung und die gemeinschaftlichen Arbeitsdienste bleiben im vergangenen Jahr in besonderer Erinnerung. Ein reges Vereinsleben beim Turn- und Sportverein unterstreicht die Arbeit der gesamten Vorstandschaft. Mit aktuell 814 Mitglieder, weißt der TSV eine stolze Anzahl aus den drei Sparten Fußball, Tennis und Turnen/Gymnastik auf und ist in der Großgemeinde Buttenwiesen somit der zweitgrößte Verein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .