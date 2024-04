Kreativstammtisch beschenkt Frauenhaus Nordschwaben

Der Kreativstammtisch Unterthürheim hat für das Frauenhaus Nordschwaben gestrickt und genäht.

Die von Donauwörth an den neuen Standort Nördlingen umgezogene Frauenhilfe bietet Betroffenen, die in ihrer Beziehung Gewalt erleben, Information, Beratung, Schutz und Begleitung. Um den Frauen und Kindern im Frauenhaus ein wenig Freude zu schenken, hat eine Delegation des Kreativstammtischs Unterthürheim selbst gestrickte und genähte Präsente übergeben: Wunschkissen und warme Dreieckstücher für die Mütter sowie zwei Meter lange Bettschlangen und Sorgenfresser für die Kinder. Ein besonderes Highlight waren die Geschenke, die von sechs- bis zwölfjährigen Kindern der Kreativstammtisch-Mitarbeiterinnen gebastelt worden waren. Die Kinder im Frauenhaus erhielten gefüllte Osternester aus Holz. Die Mütter wurden mit Papiereiern voller Schokolade bedacht und auch das Personal wurde in Form eines großen Osternests nicht vergessen.

Die Übergabe war sehr emotional, denn die Freude und die Dankbarkeit im Frauenhaus waren riesengroß. Ein schönes Erlebnis für die Damen vom Kreativstammtisch und gleichzeitig Ansporn und Motivation für weitere Aktionen, um da zu helfen, wo die Hilfe willkommen ist. Im Herbst starten die hoch motivierten Strickerinnen und Näherinnen mit neuen ehrgeizigen Projekten. (AZ)