Feier des Altenwerks: Der Advent als Übungszeit für alle Sinne

Bei der Adventsfeier des Altenwerks Wertingen gibt es für diejenigen, die sich vom Blitzeis nicht abhalten ließen, gute Unterhaltung und ein Geschenk vom Nikolaus.

Endlich konnte das Altenwerk Wertingen wieder ohne Beschränkungen zur Adventsfeier ins Foyer der Stadthalle einladen. Trotz Blitzeisvorhersagen kamen zahlreiche Seniorinnen und Senioren, was das Vorstandsteam um den Vorsitzenden Erich Beinhofer freute. So konnten sie zusammen einen unterhaltsamen Nachmittag mit Kaffee und Stollen sowie vielen freudigen, aber auch nachdenklichen Momenten genießen.

Pfarrer Rupert Ostermayer ging darauf ein, dass Weihnachten ein Fest der fünf Sinne sei: Sehen – vor allem, wenn abends die Lichter leuchten. Hören – wenn Geschichten vorgelesen werden und Musik gehört wird. Riechen – der Duft der frisch gebackenen Plätzchen, von Tee, Duftkerzen oder Räuchermännchen. Schmecken – die Plätzchen beispielsweise stellen eine Freude für den Gaumen dar. Durch den Tastsinn werden piksende Tannenzweige und die vielen Dekorationsstücke, die in der Wohnung verteilt werden, noch einmal ganz anders wahrgenommen.

Das Fazit des Seelsorgers: "Die Adventszeit ist eine Übungszeit für unsere Sinne, damit Weihnachten ein Fest der Sinne sein kann." Weihnachten habe eine Botschaft: "Dass der Herrgott sich nicht zu fein war und auf die Erde gekommen ist, sich ganz klein gemacht hat, weil er uns lieb hat." Der Wertinger Seniorenreferent Otto Horntrich dankte für die geleistete Arbeit über das gesamte Jahr hinweg. Er sagte: "Das Altenwerk ist eine wichtige Einrichtung für die Senioren in der Stadt, die Aktivitäten sind immer hervorragend besucht und Sie haben das Herz und Ohr an der älteren Generation."

Irmgard Hurler las eine Geschichte von Charles Dickens vor, bei der es um Freundschaft ging und die Gabe, jemanden eine Freude zu machen. Christa Heinrich hatte eine Geschichte von Robert Nägele aus dem Buch "Schwäbische Weihnachtsgeschichten" parat. Bei den Weihnachtsliedern, die das Zither-Duo Anneliese Tischmacher und Marlene Fech auf ihren Instrumenten spielten, summten und sangen die Anwesenden immer wieder spontan mit. Durch den Raum klang auch "Lasst uns froh und munter sein", woraufhin sich der Nikolaus nicht lange bitten ließ, der nicht nur lobende Worte für das Altenwerk dabeihatte und den Besuchern Gottes Segen auf all ihren Wegen wünschte, sondern auch an alle Lebkuchen als Geschenk verteilte. Ein gelungener Nachmittag, wie an den lächelnden Gesichtern zu erkennen war.