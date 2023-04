Wertingen

12:00 Uhr

Auf den Wertinger Baustellen geht es rund

Auffällig sind in der Alemannenstraße die Rohbauten mit den geschwungenen Wänden. Dort errichtet die Berchtold Wohnwert GbR einen Wohnkomplex, der aus zwei einzelnen Gebäuden besteht.

Plus In der Zusamstadt gibt es außergewöhnliche Neubauprojekte. Wie hoch die Preise für neue Immobilien sind und wo günstiger Wohnraum geschaffen wird.

Ein Spaziergang im Norden von Wertingen dürfte ein Traum für viele kleine Jungs sein. Hier gibt es, jeweils nur ein paar Schritte voneinander entfernt, gleich mehrere große Baustellen zu sehen. Was die Kleinen freut, dürfte für so manchen Anwohner und so manche Anwohnerin zu einer Plage geworden sein. Einige leiden unter dem ständigen Baulärm, der ihnen entgegenschallt.

Für den Bereich "Am Frauenanger" in Wertingen gibt es schon weitere Pläne

Das Bauunternehmen Hack aus Wertingen errichtet „Am Frauenanger“ einen großen Wohnkomplex mit 28 Metern Länge, 15 Metern Breite und neun Metern Höhe. Darin enthalten werden neun Wohneinheiten sein, die vermietet werden.

