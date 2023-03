Auto in Wertingen zerkratzt: 5000 Euro Sachschaden

Ein Unbekannter hat in Wertingen die linke Fahrzeugseite eines Autos zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Industriestraße in Wertingen ist in der Zeit vom 20. Februar bis zum vergangenen Samstag die linke Fahrzeugseite eines grauen VW Passat zerkratzt worden.

Die Polizeistation Wertingen beziffert den Schaden auf 5000 Euro

Der Wagen stand während der Tatzeit am Parkplatz einer Bäckereikette oder eines dortigen Supermarkts. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an.. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/9951-0 um Zeugenhinweise. (AZ)