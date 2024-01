Bald tuckert das Jugendmobil durch den Raum Wertingen

Auf Plätzen und Festen wird bald ein Fahrzeug unterwegs sein, das Freizeitspaß für Jugendliche im Gepäck hat. Auch zwei andere Projekte kommen voran.

Ein mit Graffiti gestaltetes Gefährt soll es sein, das ab dem Sommer durch Wertingen und seine Stadtteile tuckern wird. Bepackt könnte es sein mit einer Musikbox, mit einem mobilen Kickertisch, Beamer und Leinwand, einem Basketballkorb und allem Möglichen, was Jugendlichen gefällt. Denn es ist ein Jugendmobil, ähnlich wie ein Spielmobil für Kinder, das künftig Dorfplätze und -feste, Bauwagen und Baggerseen anfahren wird.

Mit diesem Konzept machen Tobias Kolb und in erster Linie Julia Däubler, das Jugendpflege-Duo aus dem Jugendhaus Wertingen, einen Schritt in Richtung aufsuchende Jugendarbeit, also Streetwork. Entstanden ist die Idee aus einer großangelegten Befragung, dem ZAM-Jugendprojekt (Zusammen-aktiv-mitgestalten). Befragt wurden 1000 junge Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren aus 16 Gemeinden und Städten im Landkreis Dillingen. Die Verantwortlichen wollten beispielsweise wissen, welche Veränderungen sich die jungen Menschen vor Ort wünschen, damit sie nicht wegziehen.

Das Jugendmobil in Wertingen wird einem Spielmobil für Kinder ähneln

Mit den Plänen für das Jugendmobil "befinden wir uns auf der Zielgeraden", sagt Stadtjugendpfleger Tobias Kolb bei einem Treffen im Wertinger Jugendhaus. Das Projekt finanziert sich aus einem großen Fördertopf des bayerischen Jugendrings. Derzeit wird ausgelotet, welches Fahrzeug angeschafft wird, um künftig als Jugendmobil durch den Raum Wertingen zu rollen. "Wir wünschen uns ein Elektrofahrzeug", so Tobias Kolb. Möglich wäre ein weißer Streetscooter: Das ist ein Kleintransporter, dessen Form in Deutschland vor allem von den voll elektrischen, gelben Postautos bekannt ist. Ein solches Auto würde viel Platz im großen Laderaum bieten. Aktuell wartet das Team aus dem Jugendhaus jedoch noch, bis alle Angebote verglichen sind.

Weiß und kahl bleiben soll das Gefährt allerdings nicht, egal ob es ein Streetscooter oder ein anderes Fahrzeug wird. Julia Däubler kann sich einen Graffiti-Workshop vorstellen, an dem sich Jugendliche beteiligen und das Auto bunt gestalten. Womöglich könnte der im April oder Mai stattfinden – sofern der Zeitplan eingehalten wird. Däubler und Kolb sind vorsichtig mit Angaben, denn nur allzu schnell kann es zu Verzögerungen kommen. Dennoch: "Wir hoffen, dass das mit dem Auto innerhalb der nächsten zwei Monate abgeschlossen werden kann."

Hinter dem Jugendmobil steht das Team aus dem Wertinger Jugendhaus

Im Frühsommer möchte Julia Däubler dann mit einer Grundausstattung im Laderaum losdüsen. Vor Ort, in Wertingen, Hirschbach oder anderen Stadtteilen, in Dirtparks und auf Fußballplätzen, möchte sie mit den Jugendlichen die ersten Nachmittage verbringen und quatschen. Sie möchte die Teenager einbeziehen und fragen: "Was sollen wir noch reinpacken?" Denn es soll der Zielgruppe am Ende auch wirklich gefallen, was sich da so im Gepäck des Jugendmobils befindet.

Wann genau das Jugendmobil unterwegs sein wird, ist noch relativ offen. Auf jeden Fall will das Team auf Dorffesten, auf dem Stadtfest in Wertingen oder auch in der Wertinger Nacht dabei sein, um sich zu etablieren. Daneben könnten die Fahrten auch ganz spontan stattfinden. Tobias Kolb stellt sich das so vor: Das Wetter ist gut, und das Jugendmobil tuckert an einen Baggersee. Dort verbringt das Team einen gemütlichen Nachmittag und Abend mit einigen Jugendlichen. Die können Musik hören, schwimmen, kickern oder auch einen alkoholfreien Cocktail an der mobilen Bar schlürfen, die ebenfalls mit dem Transporter durch den Raum Wertingen fährt. Solche kurzfristigen Termine könnte das Jugendhaus auf seinen Plattformen in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Instagram, ankündigen.

Neben dem Jugendmobil verfolgt das Jugendhaus aber auch noch zwei weitere Projekte, die sich unter anderem aus der kreisweiten ZAM-Befragung ergeben haben. Eines davon ist der sogenannte „Freifunk Wertingen“. Das heißt, die Zusamstadt soll mit einem flächendeckenden, öffentlichen und für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlosen WLAN-Netz ausgestattet werden. Dafür gibt es eine Kooperation mit der Initiative „Freifunk München“, dessen Infrastruktur und Server genutzt werden dürfen. 30 Router wurden bereits angeschafft, einer davon hängt schon im Jugendhaus. Jetzt geht es daran, die Hardware weiter zu verteilen, als Nächstes etwa an die städtischen Verwaltungsgebäude. Danach kommen Geschäfte und Privatpersonen dran. Ziel ist es, dass die Router, die in verschiedensten Häusern angeschlossen werden, ein großes Netz bilden und schon bald überall in Wertingens Innenstadt gratis WLAN verfügbar ist – auch unter freiem Himmel.

Jugendliche wünschen sich mehr Licht in dunklen Ecken in Wertingen

Drittes Thema ist, dass sich die Jugendlichen in der ZAM-Umfrage, vor allem Mädchen und junge Frauen, mehr Licht in der Stadt gewünscht haben. Manche dunkle Stellen vermeiden sie nachts bewusst und laufen lieber einen Umweg. Das soll sich künftig ändern. Im Jugendhaus wird auch dieses Projekt weiter vorangebracht.