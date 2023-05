Im Zelt scheint immer die Sonne: Vereine eröffnen das Wertinger Volksfest

Trachten, Schlager, Bier und ein Hoch auf die lokalen Gruppierungen: Das Wertinger Volksfest präsentiert sich zur Eröffnung als ein Ort der traditionell geprägten Heimatliebe.

"Was für ein Mistwetter", sagt ein junger Mann, der mit seinem Kumpel kurz vor dem Einlass im Freien steht und noch eine Zigarette raucht, und statt "Mist" sagt er eigentlich ein noch derberes Wort. Aber egal, wie nasskalt es draußen ist, im Bierzelt scheint immer die Sonne. So jedenfalls empfinden es die Wertingerinnen und Wertinger, die sich - viele von ihnen in Tracht - am Donnerstagabend auf in Richtung der Festwiese gemacht haben, um gemeinsam mit den Vereinen, der Zweiten Bürgermeisterin Christiane Grandé und der veranstaltenden Familie Schmid das Volksfest zu eröffnen.

Das Volksfest ist für viele Wertinger jedes Jahr ein Pflichttermin

Das Volksfest in der Zusamstadt ist und bleibt eine Institution in der Zusamstadt. Da nehmen die Feiernde auch nasskaltes Wetter in Kauf. All das wird geboten, was die Fans auf ihre Kosten kommen lässt. Die Maß Bier bleibt mit 9,90 Euro unter der psychologisch wichtigen Zehn-Euro-Marke, die Stimmung ist blendend, die Musik geht ins Ohr, die Servicekräfte arbeiten professionell und schnell.

Stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Grandé brauchte beim traditionellen Bieranstich vier Schläge mit dem Hammer. Foto: Marion Buk-kluger

Für viele Wertingerinnen und Wertinger sei es die heimliche fünfte Jahreszeit an der Zusam, einige richteten extra ihren Urlaub danach aus, sagte Veranstalter und auch Christiane Grandé würdigt vor dem traditionellen Bieranstich die Bedeutung des Volksfestes für die Zusamstadt. Schlimm waren die beiden Jahre 2020 und 2021, als das Volksfest durch Corona ausgefallen war und sich die Fans mit einem "Volksfest to go" begnügen mussten.

Die trüben Corona-Jahre mit "Volksfest to go" sind Vergangenheit

Das ist Vergangenheit, Gott sei Dank. Heuer gibt es wieder das volle Volksfest-Programm, das auch mit reichlich hochklassigen Showacts gefüllt wird. Um deren Gagen zu bezahlen, wird heuer Eintritt an manchen Tagen verlangt. Allerdings nicht am Eröffnungstag, hier können sich die Besucherinnen und Besucher das Geld noch komplett für die Verpflegung einplanen, die dank Aktionspreis nicht ganz so sehr ins Gewicht fällt, sofern man Steak mit Kartoffelsalat und reichlich begleitendes Bier mag. Die Partyband "Luckies" sorgt für die heitere musikalische Untermalung des Abends.

Der TSV Wertingen stellte die größte Abordnung auf die Beine und gewann damit 50 Liter Freibier. Foto: Benjamin Reif

Ab 17 Uhr füllt sich das Gelände auf der Festwiese, das leider von großen Pfützen übersät ist. Der Start des Volksfests steht ganz im Zeichen der Vereine, welche die veranstaltende Familie Schmid damit würdigen will. Und so macht der Einzug ins Festzelt, den Verena Beese von der Stadt organisiert hat, heuer mächtig was her: Gruppe um Gruppe kommt in traditioneller Kluft und mit den Vereinsfahnen ins Festzelt einmarschiert. Alle Träger schwingen die Fahnen mit großem Elan - den applaudierenden Gästen gefällt das sehr. Die größte Gruppe, der TSV Wertingen, räumt damit sogar 50 Liter Freibier ab.

Nach vier Hammerschlägen fließt das Bier in Wertingen

Und damit nicht genug der Tradition: Die 19. Auflage des Volksfests bricht natürlich auch nicht mit der Tradition, dass das Stadtoberhaupt unter den gespannten Blicken der Feiernden das Bierfass anstechen muss. Da Willy Lehmeier an diesem Tag verhindert ist, übernimmt diese Aufgabe erstmals seine Stellvertreterin Christiane Grandé. Nach vier Hammerschlägen fließt das Bier.

Alle freuen sich, dass endlich wieder Volksfest ist. Foto: Benjamin Reif

Und somit ist es ein gelungener Auftakt für das insgesamt neuntägige Volksfest, das in der "ersten Runde" bis Montag, 15. Mai, und in der zweiten von Mittwoch, 17., bis zum Sonntag, 21. Mai, angesetzt ist. Erwartet werden dann noch Showacts wie Mädchenalarm (Freitag, 12. Mai), Binswanger Banzger Blosn (Sonntag, 14. Mai), Fetzentaler (Mittwoch, 17. Mai), Lost Eden (Freitag, 19. Mai), Partyhexen (Samstag, 20. Mai) und Linedance mit den Jumping Boots und der Why not Band am Sonntag, 21. Mai. Außerdem kommt Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Montag, 15. Mai, zu einem politischen Abend ins Festzelt.