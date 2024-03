Diebe stehlen in Wertingen hochwertige Parfüms

Drei Unbekannte suchen die Drogerie am Wertinger Marktplatz heim. Der Wert der gestohlenen Ware macht mehrere hundert Euro aus.

Unbekannte Diebe haben am Dienstag in Wertingen hochwertige Parfüms gestohlen. Gegen 17.30 Uhr betraten drei Männer die Drogerie am Marktplatz. Sie gaben laut Polizeibericht vor, nur Englisch zu sprechen und wollten sich von einer Verkäuferin beraten lassen.

Die Verkäuferin nimmt kurzzeitig die Verfolgung eines Diebs auf

Während des Gesprächs nahmen die Unbekannten mehrere Parfüms aus den Regalen. Einer der Männer steckte nach Angaben der Polizei ein Parfüm ein und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Die Verkäuferin nahm kurzzeitig die Verfolgung auf, verlor den flüchtenden Dieb aber aus den Augen. Zwischenzeitlich entwendeten die beiden anderen ein weiteres Parfüm und verließen das Geschäft in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise

Der Wert der gestohlenen Parfums beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die drei Männer werden von der Polizei mit südländischem Aussehen beschrieben. Den flüchtenden Dieb beschreibt die Verkäuferin als etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er hatte gegelte dunkle Haaren. Der Mann war mit einer löchrigen Blue-Jeans und einer dunklen Winterjacke bekleidet. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen Ladendiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)