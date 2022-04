Wertingen

17:00 Uhr

Ein junger Afghane wird Hauswirtschafter

Hauswirtschafter Vorratshaltung ist wichtig, aber in Maßen, sagt Reza Jafari, der im Haus der Senioren in Gundelfingen den Beruf des Hauswirtschafters lernt. Siglinde Ballis vom AELF Wertingen steht im als Bildungsberaterin zur Seite.

Plus Reza Jafari ist nach Deutschland geflohen, lebt jetzt in Wertingen und macht eine Ausbildung im Haus der Senioren in Gundelfingen. Er verrät uns, wie Reis beim Kochen lila wird.

Von Brigitte Bunk

Vorratshaltung findet Reza Jafari wichtig. Doch übermäßig viel zu kaufen und daheim zu hamstern, davon hält er überhaupt nichts. „Wenn viele das machen, wird alles teurer, und Lebensmittel werden kaputt, wenn man sie nicht rechtzeitig verbraucht.“ Das kann bei Toilettenpapier zwar nicht passieren, doch braucht man genügend Platz, um alles zu lagern. Mehl zum Beispiel, das bis zu einem Jahr gelagert werden könne, brauche noch dazu einen trockenen Platz. Sonst wird es klumpig und kann auch schimmeln. Bei Obst und Gemüse sei es eh nicht möglich, große Vorratshaltung zu betreiben. Regional und saisonal, die Schlagworte fallen ihm direkt ein, denn über gesunde Ernährung hat er in den vergangenen Jahren viel gelernt. Und wegwerfen wäre das Schlimmste, das gehe gar nicht. Der junge Mann ist 20 Jahre alt, wohnt mit seinem älteren Bruder in Wertingen und lernt im Haus der Senioren in Gundelfingen den Beruf des Hauswirtschafters.

