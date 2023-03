Erstmals führt mit Gabriele Buberl eine Frau die Wertinger CSU

Nach den Neuwahlen hat sich ein neues Führungsteam bei den Christsozialen formiert. Hans Moraw erklärt, warum er den Vorsitz abgegeben hat.

Mit einer neuen Führung geht der CSU-Ortsverband Wertingen in die nächste Wahlperiode. Die Christsozialen wollen alle Themen „im engen Schulterschluss als Team“ angehen. Als Vorsitzende fungiert nach der einstimmigen Wahl Gabriele Buberl, die von ihrem Vorgänger Hans Moraw vorgeschlagen wurde. Dieser stellt sich weiterhin zur Verfügung, nun gemeinsam mit Daniela Wippel und Fabian Braun in den Funktionen als Stellvertreter. Zum engeren Team gehören Jürgen Dietmayr als Geschäftsführer und Jens Baur als Digitalbeauftragter.

Wie Wahlleiter Alfred Schneid anmerkte, steht damit seit der Gründung vor 78 Jahren die erste Frau an der Spitze des Wertinger CSU-Ortsverbands. Bereits bei der Wahl von Gabriele Killensberger 2002 zur ersten Frau als Dritte Bürgermeisterin in der Stadtgeschichte sei die CSU laut Pressemitteilung Vorreiter gewesen, wie aktuell beim Amt der Zweiten Bürgermeisterin mit Christiane Grandé.

Wie Hans Moraw seinen Verzicht begründet

Moraw hatte eingangs über die Tätigkeit des Ortsverbands in den vergangenen Jahren berichtet. Er dankte Johann Popp, der seit 2018 CSU-Fraktionsvorsitzender im Bezirkstag ist. Durch seine "unermüdliche Arbeit" habe Popp Kooperationen für das Kreiskrankenhaus Wertingen mit der Bezirksklinik Günzburg in die Wege leiten können. Ebenso werde versucht, mit dem Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer eine weitere Kooperation mit den Kliniken im Augsburger Raum zu erreichen. Moraw teilte mit, dass er das Amt des Vorsitzenden aus zeitlichen Gründen und wegen seiner anderweitigen Verpflichtungen insbesondere als Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung nicht mehr ausüben könne. Er dankte Stefan Wagner und dessen Ehefrau für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit der Kassenführung über mehr als zwei Jahrzehnte.

Im Anschluss trug deren Nachfolgerin Gabriele Buberl den finanziellen Rechenschaftsbericht vor. Nach der Entlastung dankte der stellvertretende Ortsvorsitzende Fabian Braun Hans Moraw für "die hervorragende Arbeit der vergangenen sieben Jahre" als Ortsvorsitzender. Gabriele Buberl bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen in geheimer Wahl. Sie freue sich auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit. Der genannte engere Vorstand wird ergänzt durch Christiane Grandé, Johann Bröll und Franz Bürger jun. Als Kassenprüfer wurden Josef Wörle und Jürgen Tochtermann gewählt.

Diese Herausforderungen sieht die CSU in Wertingen

Stadtrat Fabian Braun berichtete über die Aktivitäten der CSU/CSW-Fraktion im Stadtrat. Als zukünftig große Herausforderung nannte Braun unter anderem die Veränderungen in der Wertinger Innenstadt durch bestehende und drohende Leerstände. Diesen müsse mit aller Kraft gemeinsam entgegengewirkt werden. Popp, Fraktionsvorsitzender der CSU im Bezirkstag und Kreistag, umriss die Aufgaben des Bezirks Schwaben. Er werde alles versuchen, die Kreiskliniken zu unterstützen, um die medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu erhalten. Wirtschaftsreferent Franz Stepan sprach nochmals die schwierige Situation in der Innenstadt an. Man sei um jeden Hinweis dankbar, wie die Leerstände zu füllen seien. Alfred Sigg sorgte sich um das gesellschaftliche Leben in der Kernstadt. Aktuell seien die geschlossenen Gaststätten „Zum Schwanen“ und „Birzele“ für die Wertinger Bevölkerung ein herber Verlust.

Lesen Sie dazu auch

Jens Baur merkte an, dass diese Probleme nicht nur Wertingen habe. Die Stadt habe nicht direkt die Möglichkeit, auf die Veränderungen Einfluss zu nehmen, könne aber dazu beitragen, die Innenstadt attraktiv zu gestalten und zu erhalten. Durch eine urbane Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität könnten Leben, Wohnen, Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie und ärztliche Einrichtungen in Einklang gebracht werden. (AZ)