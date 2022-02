Fahrrad im Wert von 2500 Euro in Wertingen gestohlen

Unbekannte klauen ein Fahrrad, das vor einer Wertinger Schule abgestellt war. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fahrraddieb entwendete am Samstag zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr ein braun-graues Enduro Herrenrad der Marke Cube vom Typ Stereo 170, das unversperrt vor dem Haupteingang einer Schule in der Zusamarshauser Straße in Wertingen abgestellt war. Das berichtet die Polizei. Der Wert des gestohlenen Fahrrads wurde bei der Anzeigeerstattung auf etwa 2500 Euro beziffert. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/9951-0.