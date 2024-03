"Großes Wiedersehen" in der Städtischen Galerie Wertingen

Im ehemaligen Amtsgericht sind Werke aus Schauen und Projekten seit 1980 zu sehen. Anlass für die neue Ausstellung ist das 750-jährige Stadtjubiläum.

Es ist ein "großes Wiedersehen", als am Sonntag die Vernissage zur neuen Ausstellung der Städtischen Galerie in Wertingen stattfindet. Nicht nur, dass in der gleichnamigen Schau eine Vielzahl an Werken aus der Sammlung erstmals in einer gemeinsamen Präsentation aufeinandertrifft. Auch Kunstschaffende, Förderer, Kunstliebhaber und -liebhaberinnen nutzen die Gelegenheit, sich wiederzusehen, auszutauschen und – vereinzelt mit einem Gläschen Sekt in der Hand – zeitgenössische Kunst zu bestaunen, die sich auf mehrere Etagen im ehemaligen Amtsgericht verteilt.

Die Ausstellung "Großes Wiedersehen" in Wertingen zeigt zeitgenössische Kunst. Foto: Laura Gastl

Die Werke, die zu sehen sind, stammen allesamt aus zahlreichen Ausstellungen und Projekten, die seit 1980 stattgefunden haben. Immer wieder wurden Stücke angekauft. Leihgaben und Geschenke von Künstlerinnen und Künstlern ergänzen die Sammlung. Der Anlass, um die Bilder und Skulpturen jetzt im "großen Wiedersehen" zu präsentieren, ist das Jubiläumsprogramm zu 750 Jahren Stadt Wertingen.

Alle Namen zu nennen, die sich bis heute für die Kunstförderung in Wertingen engagieren, sei "nicht schaffbar", sagt Dr. Thomas Elsen von den Städtischen Kunstsammlungen Augsburg bei der Eröffnung der Vernissage im Festsaal des Schlosses. Lang sei er nicht mehr in der Zusamstadt gewesen, doch es fühle sich an "wie ein nach Hause kommen". Für ihn sei eine "emotionale Verbundenheit" in all den Jahren entstanden, in denen er die Kunstförderung in Wertingen begleitet hat. "Es ist ein Kampf, zeitgenössische Kunst gegenüber anderen Begehrlichkeiten durchzusetzen", sagt er – im Städtle habe das kontinuierlich funktioniert. Dazu gehöre die Zusammenarbeit vieler: der Stadt, der Region, privater und öffentlicher Personen, Unternehmen. Elsen wünscht sich für Wertingen, dass die Förderung genauso weitergeht – "vielleicht sogar noch intensiver".

Kunstausstellung in Wertingen zeigt Bilder und Skulpturen aus 40 Jahren

Auch Bürgermeister Willy Lehmeier spricht – zwischen musikalischen Einlagen des Papa Lipp Trios – ein paar einführende Worte. In einer kleinen Anekdote erinnert er an die erste Ausstellung im Schloss, die vor 50 Jahren zur 700-Jahr-Feier der Stadt stattgefunden hat. Und er zählt auf, was heute, fünf Jahrzehnte später, alles zur künstlerischen Vielfalt in Wertingen gehört: So finden regelmäßig Sammel-, Gruppen- sowie Einzelausstellungen statt und Kunstpreise werden vergeben. Seit 1999 schreibt die Stadt ein Wohn- und Arbeitsstipendium für Kunstschaffende aus ganz Deutschland aus, die für eine Weile in der Zusamstadt leben und deren Arbeiten zum Schluss präsentiert werden. Nicht zuletzt wurden Artothek und Städtische Galerie im ehemaligen Amtsgericht neben dem Schloss etabliert.

Zur Präsentation im ehemaligen Amtsgericht gehören Bilder, Gemälde und Skulpturen. Foto: Laura Gastl

Bürgermeister Lehmeier nennt aber auch "die drei Musketiere" Herbert Dlouhy, Rolf Lussem und Kuno Knapp, die alle drei wichtige Beiträge dafür geleistet hätten, die Kunstszene in Wertingen aufzubauen. Kuno Knapp ist bereits 2018 verstorben, an ihn – und etwa an die nicht mehr lebende Künstlerin Burga Endhardt – wird in der Ausstellung jeweils mit Foto und ein paar Zeilen zu ihrem Schaffen gedacht. Herbert Dlouhy und Rolf Lussem wiederum sind bei der Vernissage dabei, ebenso wie Oskar Dietrich vom Kunstkreis Wertingen, der die Ausstellung kuratiert hat. Sie loben die Unterstützung von Altbürgermeister Dietrich Riesebeck – der an diesem Sonntag nicht vor Ort ist –, die dieser den künstlerischen Aktivitäten von Beginn an entgegenbrachte. Und auch das Engagement des jetzigen Rathauschefs Lehmeier, der das so weiterführe.

Info: Die Kunstausstellung "Großes Wiedersehen" in der Städtischen Galerie Wertingen geht bis einschließlich Sonntag, 14. April. Montags bis freitags hat sie von 8 bis 12 Uhr geöffnet, montags bis donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. An Sonntagen können Interessierte die Werke von 14 bis 17 Uhr besichtigen. An Karfreitag und Ostermontag hat die Ausstellung geschlossen.