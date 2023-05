Mann sitzt nach Messerangriff nahe des Wertinger Volksfestes in Haft

Am zweiten Festwochenende im Mai war ein Streit man Rande des Festgeländes in Wertingen eskaliert. Einer der beteiligten sitzt nun in Haft.

Es ist spät am Abend, als mehrere Männer am Rande des Wertinger Volksfestes in Streit geraten. Ein 26-Jähriger zog im Verlauf ein Messer und fügte einem 16-jährigen Jugendlichen eine Fleischwunde am Oberarm zu. Doch das Messer blieb nicht die einzige Waffe, die bei der Auseinandersetzung zum Einsatz kam. Der Begleiter des Messer-Angreifers, ein 42-Jähriger aus Wertingen, hatte laut Polizeibericht einen Teleskopschlagstock dabei und schlug damit auf den 17-jährigen Begleiter des 16-Jährigen ein. Neben dem Messer fanden die Polizeibeamten bei dem 26-Jährigen auch Amphetamin.

Streit in Wertingen: 26-Jähriger stand unter Bewährung

Der Streit hat nun für den Mann ein Nachspiel. Denn, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sitzt der 26-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft. Er stand zum Tatzeitpunkt unter Bewährung und hätte deshalb nicht mehr straffällig werden dürfen. Nun werde noch entschieden, so die Dillinger Polizeisprecherin Katharina von Rönn, ob die Bewährungsstrafe des Mannes wegen des Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen in eine Haftstrafe umgewandelt wird. Bis dahin bleibt er in U-Haft.

Der Vorfall in der Nähe des Volksfestplatzes hatte Mitte Mai Wellen geschlagen. Denn angesichts des gewalttätigen Streits waren die Zugänge zum Festplatz abgeriegelt worden. Die Veranstalter hatten die Sicherheitsleute angewiesen, niemanden mehr einzulassen. Das wiederum verwunderte viele Gäste. Aus Sicht der Veranstalter habe die Sicherheit aber Priorität gehabt. Man habe verhindern wollen, dass die Männer aufs Gelände gelangen und dort weiteren Schaden anrichten.

