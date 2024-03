Motorrad frisiert? Polizei kontrolliert Jugendlichen in Wertingen

Ein 16-Jähriger ist in Wertingen von der Polizei gestoppt worden. Hat er sein Kleinkraftrad frisiert, damit es schneller fährt? Das Rad muss nun auf den Prüfstand.

Ein 16-Jähriger ist am Samstag in der Donauwörther Straße in Wertingen mit seinem Kleinkraftrad von Beamten der Polizeistation Wertingen einer Kontrolle unterzogen worden. Die Beamten hatten den Verdacht, dass das Fahrzeug technisch verändert worden war, um die Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen.

Polizisten kassieren Kleinkraftrad ein

Das Zweirad wurde sichergestellt, um die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit auf einem Rollenprüfstand zu ermitteln. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Man ermittele zudem gegen den Jugendlichen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch