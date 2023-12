Polizei ermittelt wegen zwei Fällen von Unfallflucht in Wertingen

Ein Unbekannter zwingt eine 41-jährige Autofahrerin zum Ausweichen. Die Autos streifen sich an der Stoßstange, es entsteht Sachschaden.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag zwischen 13.10 und 13.40 Uhr einen blauen Opel Grandland beschädigt, der auf einem Kundenparkplatz in der Donauwörther Straße im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen geparkt war. Der Unbekannte fuhr gegen die rechte Seite der Frontstoßstange des Wagens und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Er hinterließ nach Angaben der Polizei einen Schaden von etwa 500 Euro.

Der Unbekannte gerät mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn

Zu einer weiteren Unfallflucht ist es am Mittwoch kurz vor 23 Uhr auf der Staatsstraße 2033 zwischen Prettelshofen und Wertingen gekommen. Auf Höhe Bliensbach war ein bisher unbekannter Autofahrer ohne ersichtlichen Grund auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine entgegenkommende 41-jährige Nissan-Fahrerin musste laut Polizei scharf nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Allerdings kam es zur Streifkollision der Fahrzeuge.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise

Der unbekannte Unfallverursacher fuhr nach Angaben der Polizei unbeeindruckt weiter in Richtung Wertingen und beging Fahrerflucht. Bei seinem Fahrzeug könnte es sich um einen BMW vom Typ X 1 oder X 3 gehandelt haben. Am Nissan entstand Unfallschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)