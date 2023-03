Polizei kontrolliert 26-Jährigen in Wertingen und findet Drogen

Ein Zeuge teilt der Polizei mit, dass sich ein verwirrter Mann bei der Wertinger Kläranlage aufhält. Die Kontrolle ergibt, dass der 26-Jährige unter Drogeneinfluss steht.

Die Polizei ist am Mittwoch gegen 15.50 Uhr informiert worden, dass sich eine offenbar verwirrte Person im Bereich der Kläranlage an der Schücostraße in Wertingen aufhält.

Der Mann hat auch Amphetamin bei sich

Schließlich trafen die Beamten einen 26-Jährigen an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem hatte der 26-Jährige eine geringe Menge an Amphetamin bei sich. Nach der Erstattung einer Anzeige brachte die Polizei den Mann an seine Wohnanschrift. (AZ)