Unbekannter stiehlt Pedelec aus Garage in Wertingen

In Wertingen musste ein Anwohner feststellen, dass sein E-Bike aus der Garage verschwunden war. Doch nicht nur das nahm ein Dieb mit.

Zwischen Montagvormittag und Donnerstagnachmittag muss ein bislang unbekannter Täter vermutlich über ein Fenster in die Garage eines Anwesens in der Otto-Hahn-Straße in Wertingen eingedrungen sein. Der Täter entwendete daraus ein schwarzes Pedelec der Marke Cube, sowie einen gelben Hochdruckreiniger.

Diebstahl in Wertingen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, welche im Tatzeitraum Verdächtiges in der Otto-Hahn-Straße in Wertingen gesehen haben oder Angaben zur Tat machen könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wertingen zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch