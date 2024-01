Wer hat geparktes Auto in Wertingen angefahren?

Auf dem Norma-Parkplatz in Wertingen hat ein Unbekannter einen geparkten Wagen angefahren und das Weite gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Norma-Parkplatz in Wertingen ist am Samstag zwischen 12.45 und 13.30 Uhr ein blauer Skoda Fabia angefahren worden. Der Sachschaden am Heck des geparkten Wagens der Geschädigten beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise

Der Unfallverursacher entfernte sich nach Angaben der Polizei vom Unfallort und konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizeistation Wertingen erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)