Werke in der Artothek, an denen man „zu knabbern“ hat

Plus Im Bestand der Wertinger Artothek befinden sich Werke, die dem Betrachter in besonderer Art und Weise Impulse geben.

"Für uns als Kunstsammlung ist es wichtig, nicht nur die heile Welt abzubilden“, sagt Ursula Geggerle-Lingg von der Wertinger Artothek. Dort können sich alle Interessierten Originalkunstwerke, Originaldrucke und Kleinplastiken der zeitgenössischen Kunst für drei Monate ausleihen. Rund 370 Werke befinden sich mittlerweile im Repertoire der Artothek. Darunter einige, die von den Kunstinteressenten noch nie oder nur sehr selten ausgeliehen werden, was aufgrund der künstlerischen Qualität äußerst bedauerlich ist. Die Gründe dafür sind vielfältig. „Eine Hürde ist, dass manche Plastiken und Skulpturen sehr empfindlich sind und deshalb nur mit Handschuhen angefasst werden dürfen,“ sagt Geggerle-Lingg.