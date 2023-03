Wertingen trauert um den Tankstellenbesitzer Karl Klein

Im Alter von fast 85 Jahren ist Tankstellenbesitzer Karl Klein gestorben. Der Wertinger war eine Institution in der Zusamstadt.

Wertingen trauert um den 85 Jahre alten Karl Klein.

Er wurde am 4. Mai 1938 in Jastersdorf im Sudetenland geboren. 1946 kam er mit seinen Eltern und Geschwistern Oskar und Irmgard nach Rischgau. Nachdem sein Vater verstorben war, zog seine Mutter mit den Kindern nach Wertingen. Beim Autohaus Langer machte Karl Klein eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. 1961 lernte er seine Frau Gisela kennen und heiratete 1962.

Im gleichen Jahr kam Sohn Karl zur Welt, 1965 Tochter Sabine und 1968 Tochter Birgit, die im Oktober 2011 starb. 1971 zog die Familie ins Haus in der Hans-Wertinger-Straße. Nach 28 Jahren Mitarbeit beim Autohaus Langer machte sich Karl Klein selbstständig und mietete die Esso-Tankstelle an der Dillinger Straße. 1987 baute er schließlich seine eigene Tankstelle in der Augsburger Straße. Das war sein Lebenswerk, sein ganzer Stolz.

2004 übergab Karl Klein die Tankstelle an seinen Sohn Karl und konzentrierte sich ab da auf seinen Garten, sein Haus und seine Familie. Mit Beginn von Corona ging es für den Wertinger gesundheitlich abwärts. Sein Zustand verschlechterte sich zunehmend. Seine Frau Gisela pflegte Karl Klein zu Hause mit viel Liebe. Am 6. März ist der 84-Jährige dann friedlich in seiner vertrauten Umgebung eingeschlafen.

Seine Familie war dem Wertinger das Wichtigste

Karl Klein war ein sehr lieber und fürsorglicher Mensch, dem seine Familie das Wichtigste war. Um ihn trauern seine Gattin, zwei Kinder, vier Enkelkinder und drei Urenkel. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am Dienstag, 14. März, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Wertingen statt.

