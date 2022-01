Wertingen

vor 32 Min.

Wie spricht man Wertingen richtig aus?

Es hat sich einiges verändert im Lauf der Jahrhunderte. Auch in akustischer Hinsicht: Die Bewohner sprechen das „e“ im Namen heute kurz aus.

Plus In den „Wertinger Merk-Würdigkeiten“ blicken wir tief hinein in die 900-jährige Historie der Zusamstadt. Dieses Mal geht es um die richtige Aussprache und einen Ortsgründer.

Von Johannes Mordstein

Im kommenden Jahr steht „900 Jahre Wertingen“ auf dem Programm. Aber nur selten genug schafft es das „schmucke Schwabenstädtchen“ in die überregionalen Schlagzeilen. Und falls doch ein Radio- oder Fernsehsender über Wertingen berichtet, wird der Ortsname meistens falsch betont. Bei ortsunkundigen Nachrichtensprecherinnen und -sprechern hört sich Wertingen meist an wie „Weertingen“, das heißt, die erste Silbe wird wie bei „Wert“ oder „wertvoll“ mit „langem e“ ausgesprochen. Einheimische wissen dagegen, dass Wertingen mit „kurzem e“ ausgesprochen wird.

