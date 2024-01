Zusamaltheim

06:40 Uhr

Planungen für die Kita-Erweiterung in Zusamaltheim gehen voran

Plus Die Gemeinde möchte mehr Platz für die Kinderbetreuung schaffen. Daneben ist unter anderem auch eine Freiflächen-PV-Anlage Thema im Zusamaltheimer Gremium.

Von Laura Gastl

Den Kindergärten im Landkreis Dillingen geht der Platz aus. Auch in Zusamaltheim ist es eng. Deshalb schreiten die Pläne für einen Erweiterungsbau voran, wie in der Gemeinderatssitzung im Foyer der Mehrzweckhalle deutlich wurde.

Wie Bürgermeister Stephan Lutz unserer Redaktion im Nachgang erklärte, soll der Kita-Neubau für 30 Kinder am südlichen Ortsrand Richtung Sontheim entstehen. Geplant ist darin die Unterbringung einer Kindergarten- und einer Krippengruppe. Eine Erweiterung am Bestandsgebäude des Kindergartens "Kleine Strolche" in der Unteren Dorfstraße ist nicht möglich. "Uns ist aber wichtig, dass sich die Erweiterung nicht weit davon entfernt befindet", sagte Bürgermeister Lutz. Denn der Kindergarten im Bestandsgebäude gleich in der Nähe der Grundschule und mit Platz für unter 70 Kinder wird weiter betrieben. Übrigens war und ist der Platzmangel bei den "Kleinen Strolchen" schon früher akut. Deshalb wurde im Gemeindehaus vorübergehend eine Notgruppe eingerichtet: Somit werden in der Gemeinde derzeit an die 80 Kinder betreut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen