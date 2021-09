Airbus-Tochter

Mitarbeiter von Premium Aerotec treten ab Freitag in Warnstreik

Plus Weil in den Verhandlungen um die Zukunft der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec nichts vorangeht, sollen die Beschäftigten ab Freitag in den Warnstreik treten.

Von Matthias Zimmermann

Der Streit um die Zukunft der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec erreicht einen neuen Höhepunkt. Für den Freitag hat die IG Metall an allen Standorten des Unternehmens in Deutschland zu Warnstreiks aufgerufen. In Augsburg selbst soll der Betrieb komplett stillstehen: In allen Schichten und allen vier Werksteilen soll ab dem Vormittag bis Samstagmorgen zum Ende der Nachtschicht um kurz nach 6 Uhr die Arbeit ruhen. Bei einer zentralen Kundgebung vor dem Werk soll am Freitagvormittag unter anderem IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner sprechen.

