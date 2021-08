Zweiter Airbus-Gipfel im Kanzleramt: Gewerkschaft lässt nicht locker

Plus Das Treffen mit Helge Braun bringt keine konkreten Ergebnisse. Nun fordert die Gewerkschaft, dass sich die Bundesregierung für Premium Aerotec in Augsburg einschaltet.

Beim ersten Airbus- und Premium-Aerotec-Gipfel waren die Gewerkschafter noch nicht dabei. Die Abgesandten der Politik unter Regie von Kanzleramtsminister Helge Braun ( CDU) diskutierten allein mit Spitzenvertretern des europäischen Luftfahrt-Konzerns wie Unternehmens-Chef Guillaume Faury und Airbus-Top-Manager Michael Schöllhorn.