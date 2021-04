vor 2 Min.

Augsburger Rocket Factory startet von Norwegen aus

So sieht ein Teilstück der von der Augsburger Rocket Factory entwickelten RFA One aus. Die Kleinträgerraketen können Satelliten in den Orbit bringen.

Plus Drei Startups konkurrieren, wer die erste kommerzielle, deutsche Kleinträgerrakete in den Orbit schießt. Für die Augsburger steht fest, wo sie abheben wollen.

Von Stefan Küpper

Es ist eines der spannendsten Rennen, die es derzeit in Deutschland gibt: Drei Raketenbauer arbeiten daran, den ersten in Deutschland produzierten Microlauncher in den Orbit zu schießen: Die Augsburger Rocket Factory, Isar Aerospace aus Ottobrunn bei München und HighImpulse im baden-württembergischen Neuenstadt am Kocher. Das Augsburger Startup will bis Ende 2022 die RFA One gestartet haben. Die Ottobrunner wollen für die Spectrum den Countdown eigentlich bis Ende diesen Jahres runtergezählt haben, inzwischen heißt es bis Mitte 2022.

