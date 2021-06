Bahn

vor 17 Min.

Drohender Bahn-Streik: Fahrtgastverband warnt vor Nachteilen für Pendler

Düsterere Aussichten für Bahnreisende: Just zum Start in den Sommer hat die Lokführergewerkschaft GdL Streiks angekündigt.

Plus Die Lokführergewerkschaft GdL erklärt die Tarifverhandlungen für gescheitert und kündigt einen Arbeitskampf an. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert deshalb einen Streikfahrplan.

Von Michael Kerler

Zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bahn am Dienstag das 30-jährige Bestehen ihrer ICE-Flotte gefeiert. Das Staatsoberhaupt taufte einen der neuen ICE-4-Züge auf den Namen „Bundesrepublik Deutschland“, versehen mit einer schwarz-rot-goldenen Borte. In dieses Ereignis platzte die Nachricht, dass die Lokführergewerkschaft GdL nach der vierten Verhandlungsrunde am Montag die Tarifgespräche für gescheitert erklärt hat und mit Streik droht. Fahrgäste müssen sich jetzt auf Zugausfälle gefasst machen, auch wenn die Gewerkschaft noch keine Details genannt hat. Der Fahrgastverband Pro Bahn warnt im Gespräch mit unserer Redaktion davor, dass Pendler und Reisende die Leidtragenden sind.

Themen folgen