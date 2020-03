IG-Metall-Chef Hofmann: "Mit der IG Metall gibt es keinen Corona-Abschluss"

Plus Gewerkschaftschef Jörg Hofmann besteht auch in schwierigen Zeiten auf einer Lohnerhöhung. Und er warnt Konzerne wie Continental, Werke in Billiglohnländer zu verlagern.

Jörg Hofmann ist Chef der mächtigsten demokratisch organisierten Einzelgewerkschaft der Welt. Er sitzt im 15. Stock des Gewerkschaftstowers in Frankfurt, mit Blick auf den Main und Banken-Hochhäuser. Der 64-Jährige schiebt in Corona-Zeiten Gästen lächelnd vorsichtig seine ausgestreckte rechte Faust entgegen, für einen Arbeiterführer eine vertraute Geste.

Herr Hofmann, geben Sie auch noch Ihrem Widerpart auf Arbeitgeberseite, Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger, die Hand?

Jörg Hofmann (lacht): Ich habe gerade mit ihm telefoniert. In Corona-Zeiten versuche ich das Händeschütteln zu vermeiden. Aber die Arbeit eines Gewerkschafters besteht nun mal darin, mit Menschen zu kommunizieren, ob mit Beschäftigten oder Arbeitgebern. In einer Tarifrunde wie dieser ist das besonders wichtig. Dennoch müssen auch wir Veranstaltungen absagen. Das Thema „Corona“ bestimmt plötzlich das gesamte öffentliche Leben. Der Zufall will es, dass wir ohnehin den Arbeitgebern eine andere Form der Tarifrunde vorgeschlagen und ein Moratorium für fairen Wandel in der Metall- und Elektroindustrie angeboten haben. Wir gehen ohne konkrete Lohnforderung in die Tarifrunde – aber mit der Aufforderung an die Arbeitgeber, mit uns ein Zukunftspaket zu verhandeln, was den Beschäftigten Perspektive auf sichere Arbeit gibt. Dazu gehört auch, dass die Entgelte sich so entwickeln, dass die Kaufkraft gestärkt wird.

Wie führt man eine Tarifrunde in Corona-Zeiten?

Hofmann: Der jetzt eingeschlagene Weg in der Tarifrunde erweist sich gerade in Corona-Zeiten als richtig. Themen wie „Kurzarbeit“ haben durch die wirtschaftlichen Folgen des Virus enorm an Aktualität gewonnen. Wir haben angesichts des Wandels in unserer Industrie zwar schon vor Monaten darüber gesprochen, wie man das Thema „Kurzarbeit“ angehen kann. Jetzt müssen wir es aber angehen.

Die Bundesregierung setzt sich für eine Ausweitung der Kurzarbeit ein. Das hat die IG Metall immer gefordert. Sie treffen ja am Freitag mit Vertretern der Bundesregierung zusammen.

Hofmann: Der Koalitionsausschuss hat am vergangenen Wochenende richtige Signale gesetzt. Doch es fehlt dabei noch die soziale Balance.

Was meinen Sie damit?

Hofmann: Als wir im Zuge der Finanzmarktkrise im Jahr 2009 vor einer vergleichbar schwierigen Situation standen, fasste die Bundesregierung ähnliche Beschlüsse, setzte also auch die Ausweitung der Kurzarbeit durch, um zu verhindern, dass massenhaft Menschen entlassen werden.

Nun tut die Bundesregierung das wieder. Da müssten Sie doch zufrieden sein.

Hofmann: Sind wir aber nur zum Teil. Denn 2009 ging den Beschlüssen eine Abstimmung der Bundesregierung mit den Sozialpartnern, also Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern, voraus. Ich kann mich daran gut erinnern. Doch nun hat die Bundesregierung entschieden, ohne dass die Sozialpartner sich auf ihren Beitrag verständigt haben.

Was hat das für Folgen?

Hofmann: Nach dem Beschluss des Koalitionsausschusses werden die Arbeitgeber durch die komplette Erstattung der Sozialabgaben zwar entlastet, viele Arbeitnehmer müssen aber für den Fall von Produktionsausfällen und Kurzarbeit damit rechnen, 40 Prozent ihres Nettolohns zu verlieren. Das ist konjunkturpolitisches Harakiri. Denn es ist derzeit auch in Corona-Zeiten der private Konsum, der unsere Konjunktur stützt und noch einigermaßen stabil hält. Hätten wir 2009 nicht Jobs und Einkommen gesichert, wäre die Krise deutlich schärfer und länger geworden. Heute sind die Menschen ohnehin durch das Coronavirus verunsichert. Wenn sie auch noch befürchten müssen, dass ihre Einkommen im Zuge von Kurzarbeit deutlich einbrechen, ist die Verunsicherung perfekt.

Wie hat die Bundesregierung einst im Zuge der Finanzmarktkrise einen solchen Effekt verhindert?

Hofmann: Damals haben wir uns zusammengesetzt, flexibles Handeln erleichtert und durch Zuschüsse der Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld bewirkt, dass die betroffenen Beschäftigten nicht 40, sondern nur – je nach tariflicher Regelung – fünf bis 15 Prozent ihres Nettoeinkommens verloren haben. Damit können Mitarbeiter in Krisenzeiten zurechtkommen. Bei 40 Prozent Verlust haben sie gerade mal die Miete gezahlt und es bleibt nichts übrig. Darüber müssen wir am Freitag reden. Die Arbeitgeber müssen ihren Anteil erbringen.

Wie weit rutscht die Metall- und Elektroindustrie durch die Folgen des Coronavirus in die Rezession?

Hofmann: Vor Corona hätte ich gesagt, durch diese konjunkturelle Delle müssen wir durch. Das hätten wir auch geschafft. Wenn infolge des Virus aber der private Konsum als entscheidender Faktor für die noch vorhandene konjunkturelle Stabilität einbräche, dann würde eine hohe Rezessionsgefahr bestehen.

Die Metall-Arbeitgeber in Bayern argumentieren schon, es gäbe keinen wirklichen Verteilungsspielraum. Besteht die Möglichkeit, dass die Arbeitgeber die Lage ausnutzen und einen Corona-Lohnrabatt durchsetzen?

Hofmann: Es ist offensichtlich, dass auf Arbeitgeberseite die Lust auf einen Corona-Rabatt gewachsen ist. Meine Haltung ist klar: Mit der IG Metall gibt es keinen Corona-Abschluss. Das wäre nicht gerechtfertigt. Wir brauchen gerade in der jetzigen Krise stabile Einkommen und eine Stärkung der Kaufkraft der Bürger. Alles andere wäre volkswirtschaftlicher Unsinn. Dazu bedarf es entsprechender Lohnerhöhungen. Obwohl wir in dieser Tarifrunde auf konkrete Lohnforderungen verzichtet haben, stellten uns die Arbeitgeber nun aber Forderungen. Offensichtlich sind Tarifrituale bei den Arbeitgebern deutlich ausgeprägter als bei der IG Metall.

Die Arbeitgeber träumen sogar von auf fünf Jahre festgeschriebene Lohn-Regelungen, also einem langen Stillhalteabkommen mit der IG Metall.

Hofmann: Die Zeit der Weihnachtswünsche ist vorbei. Nun bin ich gespannt, ob das Experiment gelingt, mit den Arbeitgebern vor dem Ende der Friedenspflicht am 28. April eine Lösung hinzubekommen. Erst danach wären ja Warnstreiks möglich. Wenn eine friedliche Einigung nicht gelingt, können uns die Arbeitgeber nicht mehr kritisch vorhalten, wir bräuchten den Druck der Straße und würden rote Fahnen schwenken.

Sollten Sie auf friedlichem Weg nicht zu einem Abschluss mit den Arbeitgebern kommen, wären Warnstreiks wahrscheinlich. Doch in Corona-Zeiten kann man Menschen zu solchen Aktionen wohl nicht mehr in großer Zahl zusammenrufen, wenn Eishockeyspiele und Opernaufführungen abgesagt werden. Schmälert das die Macht der IG Metall?

Hofmann: Wenn wir nicht bis Ende April zu einem Abschluss kommen, müssen wir überlegen, wie es weitergeht.

Wie wäre es mit Warnstreiks, bei denen Beschäftigte vorübergehend zu Hause bleiben, jeder also im Homeoffice streikt? Das würde auch die Ausbreitung des Coronavirus begrenzen.

Hofmann (lacht): Das ist eine interessante Idee. Doch wir wollen das dieses Mal anders hinbekommen. Ein Grund: Die Arbeitgeber wie Gewerkschaften der Metall- und Elektroindustrie sind in der Pflicht, die Umwälzungen durch die Elektrifizierung und Digitalisierung im Interesse der Beschäftigten und der Betriebe zu bewältigen. Das fordert auch, unorthodoxe Wege einzuschlagen.

Hier kommen die Einschläge immer näher. Gerade Autozulieferer wie Continental und Bosch haben den Abbau Tausender Arbeitsplätze angekündigt.

Hofmann: Wir haben bereits massive Einschläge zu verzeichnen. Manche Unternehmen schließen Standorte in Deutschland, um sie in Billiglohn-Länder zu verlagern. Das ist die Motivlage nicht nur bei Continental. Solche Konzerne nutzen die Lage gerade massiv aus. Wir müssen aufpassen, dass Unternehmen, die von staatlichen Förderungen für die Elektromobilität profitieren, nicht gleichzeitig Standorte schließen und neue Produkte außerhalb Europas produzieren. Einige Unternehmen machen es sich derzeit zu leicht.

Wohin führt das?

Hofmann: Wenn man allein die in den vergangenen drei Monaten angekündigten Personalabbau-Maßnahmen zusammenzählt, sind das in der Summe rund 200 000 Industrie-Arbeitsplätze, die in Deutschland wegfallen sollen. Dabei sind noch gar nicht die Stellen eingerechnet, welche durch den technologischen Wandel in unserer Industrie bedroht sind. Wir müssen in Deutschland aber den Spagat hinbekommen, die ökologische Wende in der Autoindustrie zu bewältigen und gleichzeitig Industriearbeitsplätze zu sichern. Das funktioniert nicht allein nach dem Prinzip größtmöglicher Renditen. Dazu bedarf es auch einer sozialen Gegenkraft – und das sind Betriebsräte und Gewerkschaften.

Schaffen wir den technologischen Wandel?

Hofmann: Welche Industrienation soll das schaffen, wenn nicht Deutschland. Wir können beweisen, dass Klimaschutz und der Erhalt von Industrie-Arbeitsplätzen keinen Widerspruch darstellt. Und wenn wir das geschafft haben, kann das zu einem deutschen Exportschlager werden. Deutschland hätte wieder einmal die Nase vorn und wäre Innovationsführer. Arbeitsplätze zu erhalten und gleichzeitig den Anliegen der Generation „Greta“ gerecht zu werden, muss unser Ziel sein. Wir als Gewerkschafter sind dabei willens, solche Innovationen in den Betrieben einzufordern, damit es dort in die richtige Richtung geht.

Geht es in der SPD, der Sie angehören, unter dem Vorstands-Duo Esken und Walter-Borjans wieder in die richtige Richtung?

Hofmann: Die SPD hat ein Problem: Nach einer Umfrage nach der Hamburg-Wahl gaben 86 Prozent der SPD-Wähler an, sie wüssten, für was die Hamburger SPD steht, aber nur 30 Prozent wussten, wofür die SPD im Bund steht. Die positive Regierungsarbeit der SPD kommt offensichtlich bei vielen Wählern nicht an, auch nicht bei vielen IG-Metall-Mitgliedern. Dabei war die SPD stets dann erfolgreich, wenn sie zu den Grundbedürfnissen der Bürger, Arbeit, Wohnen und Bildung, Antworten gegeben hat, die nachvollziehbar für soziale Gerechtigkeit stehen. Die SPD muss sich auf diese klassischen Tugenden der sozialen Gerechtigkeit besinnen. Die Partei braucht Bodenhaftung. Dann kommen auch Erfolge, wie Hamburg zeigt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.