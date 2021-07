Premium Aerotec: Wirbel um Wechsel von Top-Manager Kai Arndt

Plus Finanz-Chef Kai Arndt verlässt Premium Aerotec und geht ausgerechnet zu einer Firma, der starkes Interesse an einem Einstieg bei der Augsburger Airbus-Tochter nachgesagt wird.

Die Nerven der rund 2800 Beschäftigten des Augsburger Luftfahrt-Standortes der Airbus-Tochter Premium Aerotec sind ohnehin angriffen. Nach dem Abbau Hunderter Stellen und der drohenden Zerschlagung des Werkes regt eine Nachricht viele Mitarbeiter besonders auf. Denn Premium-Aerotec-Finanzchef Kai Arndt wechselt Ende 2021 ausgerechnet zu einem Unternehmen, dem gesteigerte Gelüste auf einen Einstieg oder sogar die Übernahme der Einzelteilefertigung von Premium Aerotec nachgesagt werden.