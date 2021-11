Wo Eisen kocht: Besuch in der Großgießerei von MAN Energy Solutions

Plus In der Industriestadt Augsburg befindet sich die einzige Großgießerei im süddeutschen Raum. Nachts schmilzt dort bei 1500 Grad das Metall. Ein Besuch bei den Männern vor Ort.

Frühmorgens, wenn in der Stadt die letzten Nachtschwärmer ihren Weg nach Hause antreten, fließt im Fabrikgebäude nahe des Lechs bereits 1500 Grad heißes Eisen aus dem Ofen. Es ist 5 Uhr. In den letzten Stunden haben die Arbeiter bei MAN Energy Solutions Schrott und Roheisen geschmolzen.