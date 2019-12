Übernahme erfolgreich: Osram gehört nun AMS

Eigentlich sollte das Ergebnis erst am Montag bekanntgegeben werden, nun steht es doch schon fest: Der österreichische Sensorikspezialist AMS übernimmt Leuchtenhersteller Osram.

Das Übernahmeangebot des österreichischen Sensorikspezialisten AMS für Leuchtenhersteller Osram scheint geglückt zu sein. Wie beide Unternehmen am Freitagabend mitteilten, wurde die Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent der Osram-Aktien erreicht.

Osram teilte mit, AMS zu Zukunftsgesprächen einzuladen.

Following the successful takeover offer from ams AG, Osram’s Board has invited the management of ams to make the journey together to becoming a global technology leader for sensor solutions and photonics on the basis of the Business Combination Agreement. https://t.co/gHjzZTjqlC pic.twitter.com/MoagLIsbRq