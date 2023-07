Wenn die fertige Solaranlage nicht an Netz kann, weil der Zähler fehlt

Plus Rund 16 Wochen betrug die Wartezeit eines Kunden, bis seine fix und fertig installierte Solaranlage einen Zähler bekam. Kein Einzelfall. Ein Grund ist der derzeitige Solar-Boom.

Blickt Karl Eberle auf das Dach des Hauses, blutete ihm noch immer das Herz. "Die neue Photovoltaik-Anlage, die Installation, der Wechselrichter, alles war da", sagt der 75-Jährige. Nur ein Bauteil ließ in diesem sonnigen Frühjahr auf sich warten. "Es fehlte der Stromzähler." Ein entscheidendes Element: Denn ohne Zähler kann die fertig montierte Solaranlage nicht ins Netz einspeisen. Eberle konnte den Strom nicht einmal selbst nutzen.

Ein Zähler, denkt man, müsste sich im Handumdrehen installieren lassen. Doch weit gefehlt. Zuständig für den Einbau ist der Netzbetreiber. Eberle fragte nach, wann mit dem Einbau zu rechnen sei. Dort bestätigte man ihm, dass die Anmeldung seiner neuen Anlage ganz ordnungsgemäß eingegangen sei. Er müsse jedoch mit einer Wartezeit rechnen. Und zwar circa 16 Wochen.